Вашингтон, 21 июля. Министерство внутренней безопасности США (DHS) в шутливой форме показало суть информатак на примере споров о месте ананасов в пицце. Об этом сообщил телеканал ABC News.

Разъяснение на примере разногласий относительно возможности использовать ананаса в качестве начинки для пиццы подготовило Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (входит в структуру DHS). Иллюстрированное предупреждение призвано помочь идентифицировать якобы исходящие от России и других противников «пропагандистские кампании».

В нем говорится, что иностранные агенты могут выступать в Сети с заявлением, что не любить ананас в пицце «не по-американски». «Агенты» также могут аргументировать свою позицию тем, что «миллениалы разрушают пиццу».

«Иностранные источники влияния постоянно ищут возможности разжечь актуальные проблемы в Соединенных Штатах. Они делают это не для того, чтобы выиграть спор; они хотят видеть нас разделенными», — объясняют авторы предупреждения.

В DHS подчеркнули, что пока не располагают доказательствами того, что Россия или другие страны активно проводят «информационные операции против начинок для пиццы».

США обвинили Москву во вмешательстве в избирательный процесс после президентских выборов 2016 года. Россия неоднократно опровергала обвинения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобные нападки «абсолютно голословными», а министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что фактов, подтверждающих якобы имевшее место российское вмешательство в выборы в разных странах, нет.

Позицию России также был вынужден поддержать более двух лет проводивший расследование так называемого «вмешательства» в американские выборы спецпрокурор США Роберт Мюллер, сообщила газета «Известия». Он не нашел ни одного доказательства, и в итоге дело было провалено. По итогам работы Мюллера не было выдвинуто никаких официальных обвинений.

Москва неоднократно отвергала голословные нападки Вашингтона и подчеркивала, что не пыталась повлиять на ход выборов в США. Президент Штатов Дональд Трамп и его помощники также опровергали информацию о «контактах с Россией» во время предвыборной гонки.

В настоящее время команде Мюллера грозит серьезное разбирательство. Представляющий интересы компании «Конкорд», владельцем которой является петербургский предприниматель Евгений Пригожин, адвокат Эрик Дюбелье, потребовал привлечь к ответственности американских прокуроров.

Юрист считает, что Мюллер и его команда своими голословными обвинениями намеренно компрометировали российскую компанию. При этом ей не давали возможности ознакомиться с материалами обвинения, лишив тем самым права на справедливый суд.

Грозящее серьезными последствиями разбирательство заставило спецпрокурора Мюллера и его соратников подать в отставку в попытке спастись от возможного уголовного преследования.