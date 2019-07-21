Опубликовано видео задержания британского танкера Ираном

Тегеран, 21 июля. Корпус стражей исламской революции (КСИР, ВС Ирана) предоставил СМИ видео задержания в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero. Запись публикует агентство Ruptly.

На кадрах видно, как к судну на катерах и вертолете направляются военнослужащие КСИР в масках. Официальный представитель корпуса Рамезан Шариф заявил, что танкер не реагировал на предупреждения, отключил устройство позиционирования и двигался по предназначенному для выхода на юге маршруту, вместо того, чтобы следовать к месту входа в Персидский залив.

Шариф подчеркнул, что Stena Impero мог столкнуться с другими судами. С танкером шел пытавшийся помешать задержанию британский военный корабль, отметил представитель КСИР.

В пятницу иранские силовики задержали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero. Судно сопроводили в порт Бендер-Аббас. Состоящий из 23 человек экипаж, в том числе три россиянина, находятся на борту танкера. Но владелец корабля не может с ним связаться.

Отношения между Великобританией и Ираном обострились 4 июля, после того, как шедший под флагом Панамы супертанкер Grace 1 задержали власти Гибралтара. Поддержку им оказывали британские ВМС. Поводом для задержания стали подозрения в доставке сырой нефти Сирии, что нарушает санкции Евросоюза. Тегеран потребовал освободить танкер, сообщила газета «Известия».

Действия иранских властей в Ормузском проливе раскритиковали в британском парламенте. Член международного комитета Боб Сили отметил, что инцидент демонстрирует кризис отношений между странами. По его мнению, ситуация может привести к серьезным последствиям.

Председатель комитета СФ по международным делам Константин Косачев считает, что обострение обстановки может сыграть на руку США. По его мнению, Пентагон начал стремительно подготовку международной морской операции «Страж», которая призвана обеспечить безопасность на водных путях на Ближнем Востоке. Это говорит о том, что Вашингтон ждал повода для усиления присутствия в регионе, отметил сенатор.