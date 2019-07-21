Политолог назвал акцию оппозиции в Москве «малочисленной сектой»

Москва, 21 июля. На митинг «За допуск на выборы» собралась уже сформировавшаяся политическая тусовка, которая выступает против России. Такое мнение высказал политолог Сергей Марков.

Акция собрала менее 0,1% жителей Москвы. Согласно информации МВД в общей сложности митинг посетили 12 тысяч человек, хотя было заявлено более 20 тысяч участников. Акция проводилась «За допуск на выборы» так называемых «независимых» кандидатов, в том числе из команды блогера Алексея Навального.

Политолог выразил мнение, что на митинг пришла примерно та же группа людей, которая в одном месте выступает против строительства храма, а в другом за право зарегистрироваться в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы Навального и юриста так называемого «Фонда с борьбой с коррупцией» Любови Соболь.

«Это одна тусовка политических активистов, а больше всего их кредо отражает то, что у них была минута молчания на прошлом митинге на Трубной площади в память о грузинах и украинцах, «погибших от рук России». То есть на самом деле это люди, ненавидящие Россию», — цитирует Маркова информационный портал New Inform.

По словам политолога, представители «тусовки» унаследовали свойственный деятелям 90-х апофеоз подлости. Главная цель этих активистов заключается в зарабатывании денег и попытке подчинить Россию Западу.

Он отметил, что на митинг могли прийти люди по идейным соображениям. Марков считает, что «по сути дела это секта», которой «даже не нужно платить».