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СБУ провела обыск в крупнейшем металлургическом заводе на Украине

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СБУ провела обыск в крупнейшем металлургическом заводе на Украине

Киев, 21 июля. Служба безопасности Украины провела обыск на заводе «АрселорМиттал Кривой Рог». Это крупнейшее металлургическое предприятие страны. О следственном действии сообщил исполняющий обязанности директора завода Александр Иванов.

Он напомнил, что накануне «АрселорМиттал Кривой Рог» обвинили в загрязнении экологии, губительном влиянии на растительный и животный мир. Иванов подчеркнул, что данное заявление не соответствует действительности. Предприятие осуществляет свою деятельность в полном соответствии с законодательством страны.

«Уверен, вы знаете, что недавно нас, крупнейшего иностранного инвестора Украины обвинили в экоциде  — уничтожении растительного и животного мира, отравлении воздуха и воды, которые привели к экологической катастрофе. И это несмотря на то, что мы имеем все разрешительные документы», — сказал Иванов.

Ранее стало известно о митинге националистов у стен службы безопасности Украины. Радикалы требовали ареста  лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Гнев «патриотов» вызвало стремление Медведчука установить мир в Донбассе и наладить отношения с Россией. Об этом писала Газета.ru.

Также сообщалось, что национальный совет журналистов призвал СБУ тщательно расследовать нападение на канал «112. Украина».

«Национальный союз журналистов Украины призывает СБУ и другие правоохранительные ведомства к проведению эффективного расследования грубой атаки на офис национального телеканала «112 Украина», — цитирует заявление организации RT.

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Источник: Интерфакс Украина
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