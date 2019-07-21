Перемирие в Донбассе вступило в силу

Донецк, 21 июля. В Донбассе вступило в силу новое перемирие. Соглашение предусматривает полный запрет на ведение огня.

Попытки установить мир в Донбассе за время конфликта предпринимались более 20 раз, но ни одна из них не привела к устойчивому прекращению огня. В ОБСЕ выражали надежду, что в этот раз перемирие будет соблюдаться и станет бессрочным.

Корреспондент ФАН передает из прифронтовой Горловки, что в полночь перемирие вступило в силу. К настоящему моменту режим прекращения огня соблюдается. Между тем, военные ДНР выражают сомнения, что перемирие продлится долго. Называют приблизительные сроки от нескольких часов до нескольких дней. Тем не менее, пока никаких боевых действий не зафиксировано. Перемирие фактически действует.

Уполномоченный по правам человека ЛНР Ольга Кобцева отмечает, что за несколько часов до наступления «летнего перемирия», согласованного участниками Контактной группы в ходе встречи в Минске 17 июля, со стороны Украины был обстрелян город Первомайск. В результате обстрела погиб мирный житель, еще семеро получили ранения, в их числе малолетний ребенок. Кобцева призвала международные инстанции тщательно расследовать инцидент.

«Мы требуем от международных наблюдательных миссий обратить на данный факт пристальное внимание, произвести скрупулезную фиксацию и расследование очередного военного преступления украинских военных. Также мы в очередной раз обращаемся к гарантам выполнения Минских соглашений с просьбой оказать давление на руководство Украины с принуждением их к исполнению ранее достигнутых мирных договоренностей», — заключила омбудсмен.

Ранее стало известно о гибели мирного жителя в результате обстрела со стороны незаконного вооруженного формирования «Правый сектор»1 (организация запрещена в РФ) в Донбассе. Об этом писала RT.

1 Организация запрещена на территории РФ.