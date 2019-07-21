Самонкин обвинил оппозицию в сокрытии правды из-за недопуска ряда СМИ на митинг в Москве

Москва, 21 июля. Политолог Юрий Самонкин обвинил оппозицию в стремлении скрыть правду из-за недопуска ряда журналистов на митинг в Москве.

Участники акции собрались, чтобы поддержать «независимых» кандидатов, которым отказали в регистрации на выборы из-за подделки документов. Несмотря на отчаянные усилия организаторов, по подсчетам МВД митинг поддержали лишь 12 тысяч граждан, что составляет 0,1% от числа жителей Москвы. Согласно другим данным, мероприятие посетило около шести тысяч человек.

При этом представители целого ряда СМИ не были допущены для освещения мероприятия. Политолог Юрий Самонкин объясняет это обстоятельство страхом правды и боязнью неудобных вопросов.

«Прекрасно видно, что оппозиционеры делают различного рода эпизоды протеста и провокаций на ровном месте. Вспомните, как они все начинали с пенсионной реформы, потом было «дело Голунова», а теперь они нашли еще один повод — недопуск», — отметил эксперт.

Самонкин отметил, что оппозиционеры умалчивают о причинах, по которым «независимым» кандидатам отказали в регистрации. Кандидатам было отказано в силу массовых подделок подписей. Оппозиционеры не стеснялись «заручаться поддержкой» даже тех людей, которых давно нет в живых.

«И ведь против них даже уголовного дела не возбудили, штрафы не наложили, а просто вежливо отказали в участии в выборах», — заключил политолог.

Ранее стало известно об отказе в регистрации на выборы в столичную Думу Любови Соболь. В ходе проверки было выявлено 712 недействительных подписей, что составляет 14,4% от их общего числа при максимально допустимом пороге в 10%, уточняет RT.