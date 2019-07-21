Украинское судно загорелось у берегов Мавритании

Киев, 21 июля. Украинское судно «Иван Голубец» загорелось на северо-западе Мавритании. Об этом сообщает одесское издание «Думская». Один из моряков пропал. В результате пожара траулер получил серьезные повреждения. Размеры ущерба еще предстоит определить.

«В результате происшествия пропал один моряк — моторист. Его поиски ведутся. Насколько серьезны повреждения, полученные траулером, пока не известно», — цитирует «Думская» члена экипажа.

Издание уточняет, что траулер ходит под флагом Грузии. На протяжении десяти дней передающее устройство на судне отключено по неизвестным причинам.

Ранее сообщалось, что в Киеве на судостроительном заводе «Кузница на Рыбальском» (бывшая «Ленинская кузня — завод, принадлежавший бывшему президенту Украины Петру Порошенко — прим. ФАН) загорелся корабль ВМС Украины. Об этом писала Газета.ru.