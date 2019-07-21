Американскую журналистку восхитил московский ГУМ

Москва, 21 июля. Корреспондентку издания Business Insider Кэти Уоррен восхитил Государственный универсальный магазин в Москве. Она призналась, что на Западе ей не доводилось встречать подобных достопримечательностей. Уоррен отметила неповторимую атмосферу заведения и его необычную архитектуру.

«Оригинальная архитектура и оформление интерьера ГУМа, изюминки вроде велосипеда с мороженым и продуктового магазина советских времен, а также обилие живых растений выделяют это коммерческое пространство на фоне большинства американских торговых центров», — пишет журналистка.

Кэти рассказала, что для посещения культового универмага ей пришлось пройти два пункта досмотра. ГУМ запомнился ей светлой атмосферой.

«Потолок пропускает много естественного солнечного света, а живые растения и цветы создают свежую, радостную атмосферу», — отмечается в материале для Business Insider.

Несмотря на сложные отношения между Москвой и Вашингтоном, американские журналисты и общественные деятели, посетившие Россию, часто оставляют теплые отзывы о нашей стране.

Калифорнийский режиссер Мигель Фрэнсис даже посвятил Крыму свою дипломную работу. Режиссер признался, что до посещения полуострова его познания о России были далеки от истины. Он отметил, что крымчане очень довольны воссоединением с РФ. В то же время, жители республики желают Украине мира.

«Скажи, что я украинец. И я за то, чтобы здесь был мир. Я не хочу войны», — цитирует RT одного из собеседников Фрэнсиса.

Премьера картины «Крым глазами американца» запланирована на 12 сентября.