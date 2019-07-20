Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо, Латакия и Хама

145
0 Оставить комментарий

Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо, Латакия и Хама

Дамаск, 20 июля. Боевики обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо, Латакия и Хама Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщил глава российского центр примирения враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

Он отметил, что, вопреки достигнутым договоренностям, в САР по-прежнему регулярно фиксируются обстрелы со стороны участников незаконных вооруженных формирований. На протяжении минувших суток они открывали огонь в поселениях, расположенных в провинциях Латакия и Хама. Обстрелу подвергся также город Алеппо одноименной сирийской провинции.

«В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Бейт-Джнауро и Джубб-Эль-Ахмар провинции Латакия, Эль-Хуаш провинции Хама, а также район Маканис-Эд-Дувайри города Алеппо», — добавил глава ЦПВС РФ.

Ранее стало известно об обстреле в двух провинциях САР. Об этом писала RT.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров