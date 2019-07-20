Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо, Латакия и Хама

Дамаск, 20 июля. Боевики обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо, Латакия и Хама Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщил глава российского центр примирения враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

Он отметил, что, вопреки достигнутым договоренностям, в САР по-прежнему регулярно фиксируются обстрелы со стороны участников незаконных вооруженных формирований. На протяжении минувших суток они открывали огонь в поселениях, расположенных в провинциях Латакия и Хама. Обстрелу подвергся также город Алеппо одноименной сирийской провинции.

«В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Бейт-Джнауро и Джубб-Эль-Ахмар провинции Латакия, Эль-Хуаш провинции Хама, а также район Маканис-Эд-Дувайри города Алеппо», — добавил глава ЦПВС РФ.

Ранее стало известно об обстреле в двух провинциях САР. Об этом писала RT.