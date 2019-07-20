Украинские силовики обстреляли Донбасс за считанные часы до перемирия

Донецк, 20 июля. Украинские вооруженные силы обстреляли жилые дома в городе Первомайск Луганской народной республики за несколько часов до перемирия. Об этом сообщили в генеральной прокуратуре республики. В результате обстрела погибла женщина. Еще семь человек получили ранения различной степени тяжести.

«В результате обстрела Первомайска погибла женщина. Еще семь человек получили ранения, в том числе ребенок 2015 года рождения», — уточняет ведомство.

По имеющимся данным, украинские силовики открыли огонь в 19.00 по местному времени (аналогично московскому времени). К настоящему моменту обстрелы не прекратились.

Перемирие в Донбассе вступает в силу в 0.00 21 июля. Временное прекращение огня удалось согласовать в ходе заседания контактной группы в Минске.

Ранее в ДНР заявили о гибели мирного жителя в результате обстрела незаконного вооруженного формирования «Правый сектор»1 (организация запрещена в РФ). Об этом писала RT.

1 Организация запрещена на территории РФ.