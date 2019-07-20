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Появились фотографии из барака Кокорина и Мамаева

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Появились фотографии из барака Кокорина и Мамаева

Белгород, 20 июля. Появились фотографии из барака футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина в Белгородской области, где отбывают наказание спортсмены. Репортаж с места тюремного заключения провела журналистка Ольга Скабеева для канала «Россия-1».

Появились фотографии из барака Кокорина и Мамаева

В общежитии для правонарушителей спят два человека. В помещении оборудованы двухъярусные койки. По соседству с футболистами разместились малолетний убийца, еще один несовершеннолетний преступник и другие злоумышленники. По информации Скабеевой, смена белья производится раз в неделю.

Появились фотографии из барака Кокорина и Мамаева

Нападающий питерского «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» были осуждены за две драки в центре Москвы. От агрессии спортсменов пострадали водитель ведущего Первого канала Виталий Соловчук и глава департамента Минпромторга Денис Пак. Гендиректор НАМИ Сергей Гайсин пытался усмирить пыл молодых людей, за что получил удар в лицо.

Кокорин и его брат получили полтора года лишения свободы, Мамаев — один год и пять месяцев.

Ранее стало известно, что Кокорин и Мамаев не принимали участие вво всероссийском шахматном турнире среди осужденных. Исправительная колония № 4 Белгородской области была представлена двумя командами, в каждой из которой сыграли пять игроков. Футболисты «Зенита» и «Краснодара» не принимали участие в этом турнире.

Известно, что Кокорин и Мамаев уже успели сыграть в футбол в исправительной колонии № 4 Белгородской области без ведома руководства учреждения. Газета.ru сообщает, что к футболисты понесут наказание за свой поступок.

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Источник: Skabeeva
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