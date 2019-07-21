Провальный митинг команды Навального прошел без избирателей. ФАН-ТВ

В столице на проспекте Сахарова прошла согласованная акция в поддержку «независимых кандидатов» на выборы в Московскую городскую думу. Проспект Сахарова — широкая магистраль, четко показывающая предательски маленькое количество людей. А их по данных МВД всего 12 тысяч от заявленных 20 000. Это всего 0,1% от общего числа москвичей.

Хоть со сцены и кричали о любви к России, лозунги в массе — исключительно антироссийские. Кое-где мелькали даже флаги Грузии и Украины — стран с радикальными настроениями в отношении России.

Возгласы недокандидатов, казалось, уже привычно уходят в тишину. Но не все проплаченные «активисты» готовы еще и глотку рвать. За легкими деньгами как всегда приходят фрики или жители области — люди, без права голоса на выборах в Мосгордуму.