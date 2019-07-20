«Спартак» отказался от покупки вратаря

Москва, 20 июля. По информации Федерального агентства новостей, московский футбольный клуб «Спартак» не будет подписывать вратаря в текущее трансферное окно.

По словам источника, в столичном клубе рассматривали различные варианты усиления вратарской позиции. В частности, перейти в «Спартак» могли голкиперы тульского «Арсенала» Михаил Левашов, бывший вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин и страж ворот «Локомотива» Гильерме. По разным причинам эти футболисты в итоге не пополнили состав красно-белых, а клуб принял решение сосредоточиться на усилении других позиций.

В стартовом поединке чемпионата России «Спартак» обыграл «Сочи». В добавленное время защитник красно-белых Самуэль Жиго отправил мяч в ворота дебютантов турнира — его мяч стал единственным в матче.

Во втором туре столичный клуб сыграет на выезде с «Ростовом», которым руководит бывший футболист, главный тренер и генеральный директор «Спартака» Валерий Карпин.