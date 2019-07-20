ОПГ Навального во главе с Соболь митингами в Москве отрабатывает деньги Запада

Москва, 20 июля. Оппозиция пыталась сделать из митинга на проспекте Академика Сахарова в Москве «художественное шоу» для Запада, финансирование которого нужно отрабатывать сторонникам скандально известного блогера Алексея Навального, в частности Любови Соболь. Такое мнение выразил руководитель центра урегулирования соцконфликтов Олег Иванов.

Организатором протестной акции на улицах столицы стала незарегистрированная «Либертарианская партия», которая сильно ошиблась в своих прогнозах. Устроители мероприятия рассчитывали, что на митинг в поддержку кандидатов, которых сняли с выборов из-за превышения порога брака в собранных за них подписях, придут по меньшей мере 20 тысяч человек, а явились всего 12 тысяч граждан — меньше 0,1% от числа всех жителей Москвы.

Сторонники Навального и его протеже принесли с собой украинские и грузинские флаги, не имеющие никакого отношения к повестке дня. Эти страны уже пережили «цветные революции», а теперь их выходцы, по всей видимости, переключились на другие государства.

Как подчеркнул эксперт, малочисленные сторонники оппозиционеров будут поддерживать их, даже не вникая в суть происходящего.

«Есть русская поговорка: «Ворон ворону глаз не выклюет». Совершенно неважно, что их фавориты попались на подделке подписей, активистам все равно. Эти люди не в состоянии быть объективными», – заявил Иванов в разговоре с «ПолитЭкспертом».

Он уточнил, что оппозиция, недовольная, по их мнению, «нечестными» итогами проверки подписных листов, может обратиться в судебные органы, где попытается доказать свою правоту. Вместо этого Соболь и другие протеже Навального, указал специалист, предпочитают устраивать фрик-шоу, чтобы хоть как-то отработать выданные им Западом деньги.

«Их интересует совершенно другое: красивая картинка, крики с трибун. В первую очередь этот митинг ориентирован на Запад», – заключил Иванов.

Федеральное агентство новостей ранее выпустило собственное расследование под названием «Анатомия протеста», посвященное нечестным методам предвыборной борьбы так называемой оппозиции. Особенно отличились скандалистка и юрист ФБК Соболь, директор Фонда, мошенник и мажор Иван Жданов, глава МО Красносельский Илья Яшин, вовсю пользующийся служебным положением в своих целях, его тень и молодой оппозиционер Константин Янкаускас и, по сути, «изменник Родины» Дмитрий Гудков.

Так называемой оппозиции вышли боком как работа «художественных мастерских» по рисовке подписей, так и попытки пробраться в Мосгордуму посредством фальсификаций. Раскрыл детали схемы подделки подписей за Соболь член Общественной палаты, юрист Илья Ремесло, который опубликовал несколько расследований и о других навальнистах.

На одной из московских съемных квартир сотрудники правоохранительных органов обнаружили целую «фабрику поддельных подписей». В итоге специалисты МВД и Избиркома заблокировали свыше 10% (порог допустимого брака) «автографов» избирателей, среди которых были и «мертвые души». Навальнисты и ряд других политиков утратили возможность участвовать в следующих этапах выборов.