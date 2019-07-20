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Медики заявили о скрытых опасностях твердого сыра

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Медики заявили о скрытых опасностях твердого сыра

Москва, 20 июля. Твердые сорта сыра содержат большое количество жира и соли, в связи с чем без вреда для здоровья в день можно съедать лишь 50 грамм продукта. О его скрытых опасностях заявили российские медики.

Специалисты объяснили, что чем жирнее сыр, тем меньше его должно быть в рационе, несмотря на наличие кальция. Твердый сыр, по их словам, противопоказан людям с непереносимостью лактозы, кормящим матерям и беременным женщинам. 

Любителям молочных продуктов врачи посоветовали обратить внимание на творог, уточнив, что его стоит употреблять лишь в количестве до 150 граммов в день, или молоко — до 500 граммов в день.

Напомнили ученые и об опасности мягких сортов сыра. В их составе есть бактерии листерии, которые являются возбудителем листериоза. Эта инфекция может привести к развитию энцефалита и менингита.

Медики заявили о скрытых опасностях твердого сыра

Ранее ученые из американского Университета Эмори пришли к выводу, что частое употребление в пищу жареной рыбы приводит к риску развития инсульта. И это несмотря на то, что Американская кардиологическая ассоциация настаивает на том, чтобы жирная рыба входила в рацион два раза в неделю, поскольку продукт является источником Омега-3 жирных кислот.

Кроме того, диетологи рассказали, какие продукты способны мешать похудению. По словам экспертов, речь не всегда идет о кондитерских изделиях. Специалисты посоветовали отказаться от пакетированных соков, кофе в пакетиках и сухих завтраков из-за большого содержания в них сахара.

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Источник: Shraibikus.com
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