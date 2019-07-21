Сирия, 21 июля. САА и ВКС РФ нанесли урон исламистам в Идлибе. Курды конфисковали дома мирных жителей в Ракке и Хасаке. Командир SDF**** заявил о готовности ответить на попытки турецких войск продвинуться на севере САР, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: осуществили боевые вылеты на окраинах зоны «Большого Идлиба».

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли урон боевикам в южной части Идлиба; обследовали территории вокруг городов Абу-Кемаль и Дейр-эз-Зор.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): обстреливала укрепрайоны курдов на севере Алеппо; продолжила стягивать силы к Манбиджу совместно с ВС Турции.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрывов на севере провинции Дейр-эз-Зор и на юге Хасаки.

ВВС Турции: нейтрализовали трех радикалов РПК на севере Ирака.

Курды: конфисковали дома мирных жителей для создания военных штабов в Ракке и Хасаке; задержали нескольких протурецких радикалов в северной части Ракки; подозреваются в установке СВУ в кантоне Африн.

ВС Ирака: обезвредили СВУ в городе Багдад; приступили к новому этапу операции по выявлению «спящих ячеек» ИГ1 в Ниневии, Салах Эд-Дине и Аль-Анбаре.

Провинция Алеппо

В северной части региона накануне возобновились взаимные обстрелы на линии соприкосновения сил курдских вооруженных формирований и боевиков протурецких бандгрупп. Согласно информации военного источника в сети Twitter (RojavaNetwork), стычки инициировали поддерживаемые Анкарой исламисты, ударившие по позициям «Демократических сил Сирии» (SDF) недалеко от Тель-Рифата. В то же время фиксировались столкновения в районе города Халванджи на северо-востоке Алеппо.

Поступали сведения о том, что «Сирийская свободная армия» (ССА) перебросила дополнительные отряды к линии фронта с курдами вблизи Манбиджа, тогда как ВС Турции привели свои войска в состояние повышенной боевой готовности.

Во второй половине дня прогремел взрыв в городе Джандарис на северо-западе Алеппо, в организации которого обвинили членов курдских подпольных групп. Как передавал медиапортал Step News Agency, СВУ было установлено на мотоцикле, припаркованном у одного из военных объектов протурецкой группировки «Джейш Аш-Шаркия». Никаких данных о последствиях случившегося все еще не поступало.

Информагентство ANF News сообщало о столкновениях между силами местного самоуправления и джихадистами вооруженной оппозиции в поселениях Шиварка, Маликия и Маранес в Африне. Известно, что поводом к началу вооруженного противостояния стала попытка боевиков ограничить полномочия местных властей.

Провинция Дейр-эз-Зор

Произошел новый взрыв в занимаемых «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) районах на севере Дейр-эз-Зора. Как передавал на своей странице в сети Twitter военный источник (DeirEzzor24), детонировало СВУ, установленное в автомобиле курдских радикалов в населенном пункте Аль-Мувайлих, в результате чего несколько из них получили ранения. Предполагаемыми организаторами взрыва считаются боевики «Исламского государства».

Правительственные подразделения в минувшие сутки продолжили обследовать территорию вокруг города Абу-Кемаль в юго-восточной части провинции с целью поиска подпольных групп джихадистов террористической группировки. Также были ужесточены меры досмотра лиц, прибывающих в административный центр провинции. Так, на КПП в пригороде Дейр-эз-Зора Таб Аль-Джора были арестованы несколько человек, подозреваемых в сотрудничестве с ИГИЛ1.

Провинция Идлиб

Российские ВКС продолжили осуществлять боевые вылеты в оккупированных боевиками вооруженной оппозиции районах. Согласно информации военного источника в сети Twitter (jisrtv), самолеты ВКС РФ атаковали расположения исламистов на подступах к городу Бдама в западной части Идлиба. ВВС Сирии тем временем были задействованы на юге провинции в районе Хан-Шейхуна. Позднее самолеты союзников также были замечены в районе населенных пунктов Ариха, Джиср Аш-Шугур, Кан Сафра и Марата.

Между тем информационное агентство SANA News опубликовало данные о результатах прошлых совместных боевых вылетов ВКС РФ и ВВС Сирии, а также артобстрелов Сирийской арабской армии (САА). Стало известно о том, что серьезно пострадали укрытия и военные объекты террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана» (запрещена в РФ). Кроме того, боевики понесли потери как в живой силе, так и в военной технике.

Провинция Ракка

В минувшие сутки командир «Демократических сил Сирии» (SDF) в интервью турецкому информагентству Yeni Ozgur Politika сообщил о том, что курды готовы ответить на турецкое вторжение в северные районы Сирии. Как передавал новостной портал ANHA News, курдские отряды намереваются развязать полномасштабные боевые действия на границе в случае агрессии со стороны Турции. По словам Абди, при подобном варианте развития событий все подразделения SDF будут переброшены в приграничные районы, что может привести к активизации деятельности ИГИЛ в Дейр-эз-Зоре, Ракке и южных районах Хасаки.

В преддверии возможных столкновений курды продолжили укреплять свои позиции на севере региона. Как передавал Twitter-канал (MasarPressNet), радикалы SDF конфисковали несколько жилых домов в городе Сулук для переоборудования их в военные объекты. О судьбе выселенных местных жителей никакой информации не поступало.

Тем временем военный источник в сети Twitter (Salah_Addin_) заявлял о том, что «демократическим силам» удалось задержать нескольких боевиков, прибывших из Турции, которые имели при себе оружие и несколько взрывных устройств. Предполагалось, что арестованные готовились к вылазке на позиции курдской группировки.

Провинция Хасака

На севере Хасаки курды также продолжили укреплять оборону, опасаясь возможного наступления турецких вооруженных сил. Новостное агентство Syria Call сообщало о том, что «Демократические силы Сирии» (SDF) заняли несколько домов гражданских лиц в городе Рас Аль-Айн и его окрестностях в рамках подготовки к столкновениям. Кроме того, курдские радикалы начали проводить массовые задержания сирийцев в рамках насильственной вербовки. Десять сирийцев, включая женщину и ребенка, были взяты под стражу в населенном пункте Наим Аль-Джаллад. Таким образом, курды принимают все возможные меры для того, чтобы сохранить контроль над северными территориями САР.

Сообщалось о взрыве мотоцикла в городе Маркада на юге региона. Twitter-канал (Step_Agency) передавал, что транспортное средство, в минировании которого обвинялись террористы ИГ, было припарковано у штаб-квартиры SDF.

Ирак

В Северном Ираке в течение дня продолжились боевые вылеты турецких ВВС. По данным информационного портала Anadolu Agency, новые воздушные атаки в районе Метина привели к уничтожению трех курдских радикалов Рабочей партии Курдистана (РПК). Сведений о возможных жертвах среди мирных жителей все еще не поступало.

Между тем в Багдаде удалось обезвредить СВУ, заложенное неизвестными на площади в квартале Азамия. Агентство новостей Iraqi News передавало, что бомба была установлена членами «спящих ячеек» «Исламского государства».

Поступали сведения о начале нового этапа операции «Воля к победе», целью которой является полное искоренение подпольных групп ИГИЛ в Ираке. Действуя совместно с Силами народной мобилизации, военнослужащие иракской армии провели обыски в пустынных районах Ниневии, Салах Эд-Дина и Аль-Анбара, в результате которых удалось выявить и арестовать трех боевиков ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.