Сирия, 21 июля. Курды арестовали нескольких молодых людей в Манбидже на северо-востоке Алеппо в рамках принудительной вербовки в свои ряды. «Спящие ячейки» ИГ1* совершили две атаки на объекты SDF**** в провинции Ракка. ВКС РФ провели бомбардировку укрепрайонов террористов в Северной Хаме, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: провели бомбардировку укрепрайонов связанных с «Хайят Тахрир аш-Шам» террористов в Северной Хаме.

Курды: арестовали нескольких молодых людей в городе Манбидж в рамках насильственной мобилизации в SDF.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ1): совершило две атаки на военные объекты курдских бойцов в провинции Ракка.

Международная коалиция: подозревается в нанесении удара по базе «Хашд аш-Шааби» в иракской провинции Салах-эд-Дин.

Провинция Алеппо

Так называемые курдские силы безопасности «Асайиш» арестовали нескольких молодых людей в городе Манбидж к северо-востоку от Алеппо, передает новостной портал Syria Call. Задержанные были направлены в военные лагеря Сирийских демократических сил (SDF) с целью насильственной мобилизации в ряды курдских группировок. В настоящее время в зоне оккупации SDF на северо-востоке САР ведется масштабная кампания по принудительной вербовке в «Демократические силы». Сейчас «новобранцы» в основном заняты на работах по рытью траншей и установке укреплений в пограничных с Турцией районах. Ранее Анкара вновь заявила о возможном начале полноценной военной операции против курдов на севере Сирии.

Провинция Ракка

«Спящие ячейки» «Исламского государства» (запрещено в РФ) активизировали нападения на военные объекты SDF в провинции Ракка. Согласно сведениям местного источника в сети Twitter (@Salah_Addin_), террористы подорвали два самодельных взрывных устройства вблизи позиций «Демократических сил». В результате погибли пять курдских бойцов, еще шесть получили ранения. Подобные диверсии подпольных бандгрупп ИГ отмечаются в зоне контроля SDF и Соединенных Штатов почти ежедневно. Зачастую в результате деятельности джихадистов страдают и мирные жители. Как отмечают многие местные наблюдатели, американцы и курды по-прежнему не предпринимают решительных эффективных действий для ликвидации оставшихся ячеек ИГИЛ.

Провинция Хама

ВКС РФ провели боевые вылеты против террористических группировок, связанных с «Джебхат Фатх аш-Шам»1 (деятельность запрещена в России), в северной части провинции Хама. По сведениям информагентства Baladi News, бомбардировкам подверглись укрепрайоны боевиков в окрестностях города Кафр-Зета и вблизи деревни Каркур, расположенных на Аль-Латаминском выступе. «Ан-Нусра» и аффилированные с ней группировки отказались от соблюдения установленного в «Большом Идлибе» режима прекращения огня, продолжив обстрелы позиций Сирийской арабской армии (САА) и прифронтовых жилых кварталов. Из-за этого правительственные силы САР и их союзники вынуждены предпринимать ответные меры.

Ирак

Неизвестный беспилотник нанес удар по пункту базирования проиранских шиитских отрядов «Хашд аш-Шааби» на востоке провинции Салах-эд-Дин в центральной части Ирака, сообщает портал RIATAZA. Под огнем оказались тренировочный лагерь и склад с вооружением. Как минимум один человек погиб, еще два бойца были ранены. Согласно информации ряда источников, воздушная атака была осуществлена американскими вооруженными силами. Международная коалиция во главе с США, однако, отрицает свою причастность к нападению. Об этом ее представители заявили на официальной странице в соцсети Twitter.

1 Организация запрещена на территории РФ.