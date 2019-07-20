Сирия, 20 июля. Протурецкие боевики столкнулись с силами местного самоуправления в Африне. Две женщины из курдских отрядов YPJ дезертировали на севере Хасаки. Боевики «Джейш Аль-Иззы» вновь ударили по мирным районам в Хаме, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывают поддержку САА на севере Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреляли позиции боевиков к юго-западу от Алеппо; нанесли ответные удары по опорным пунктам джихадистов в Северной Хаме.

«Джейш Аль-Изза»: вновь обстреляла мирные районы на северо-западе Хамы.

«Исламское государство»1: подозревается в минировании мотоцикла в южной части Хасаки.

Курды: провели аресты гражданских лиц в Хасаке.

ВС Ирака: арестовали двух боевиков ИГ1 вблизи Мосула в провинции Ниневия.

Провинция Алеппо

Возобновились столкновения между правительственными войсками и джихадистами вооруженной оппозиции к юго-западу от Алеппо. Согласно данным новостного портала Baladi-News, военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) провели артобстрел позиций исламистов незаконных бандгрупп недалеко от населенного пункта Зейтан. Поводом к этому послужила подготовка боевиков к нанесению провокационных ударов по западным кварталам административного центра региона.

Между тем курдский информационный портал ANF News сообщает о том, что поддерживаемые Турцией исламисты продолжают нарушать права жителей в кантоне Африн на северо-западе провинции. Отмечается, что протурецкие боевики совершили налеты на деревни Шиварка, Маликия и Маранес в районе Шерава, попытавшись ограничить власть местного самоуправления, однако столкнулись с ожесточенным сопротивлением сирийцев. Никаких данных о возможных жертвах противостояния пока не поступало.

Провинция Хама

Боевики вооруженной оппозиции вновь нанесли удары по мирным районам к северо-западу от административного центра провинции. Twitter-канал (SyriawatanNews) сообщает о том, что под огнем исламистов группировки «Джейш Аль-Изза» в очередной раз оказались жилые кварталы населенного пункта Мхарде с преимущественно христианским населением. Кроме того, атаке подвергся город Сальхаб. В качестве ответных действий артиллерия Сирийской арабской армии (САА) обстреляла зоны дислокации джихадистов на окраине городов Аль-Латамина и Кафр-Зета. Боевые вылеты в поддержку САА осуществили ВВС Сирии. На помощь правительственным подразделениям также пришли и российские ВКС, которые атаковали укрепления радикалов на подступах к Муреку, передает на своей странице в сети Twitter военный источник (IdlibPlus). Информация о потерях исламистов в живой иле или военной технике пока выясняется.

Провинция Хасака

«Демократические силы Сирии»**** (SDF) провели рейды в северной Хасаке, стремясь компенсировать нехватку бойцов посредством насильственной вербовки. Агентство новостей Syrian Network for Human Rights сообщает о том, что курдские радикалы провели обыски в населенном пункте Наим Аль-Джаллад, расположенном неподалеку от города Камышлы, в ходе которых были арестованы десять мирных жителей, в том числе женщина и ребенок. На данный момент их местонахождение неизвестно. Предполагается, что задержанные были направлены на тренировочные базы курдов, где будут проходить принудительную военную подготовку. Напомним, помимо YPG курды также осуществляют набор в Отряды женской самообороны (YPJ).

Тем не менее впоследствии те, кто попал на фронт не по своей воле, как правило, дезертируют. Так, по информации информационного портала Syria Call два дня назад две женщины из группировки YPJ перешли на сторону турецких военных недалеко от города Рас Аль-Айн.

Поступают данные о взрыве мотоцикла у одного из военных объектов «демократической армии». Как передает Twitter-канал (Step_Agency), детонация транспортного средства произошла вблизи военного штаба SDF в городе Маркада на юге провинции. О возможных жертвах произошедшего пока ничего не известно. Предполагаемыми организаторами взрыва считаются террористы ИГ.

Ирак

Информагентство Iraqi News опубликовало первую информацию о результатах нового этапа военной операции правительственных подразделений и ополченцев «Хашд Аш-Шааби» в пустынных районах страны. Стало известно, что во время обысков в провинции Ниневия удалось арестовать трех боевиков «Исламского государства», скрывавшихся в окрестностях города Мосул. Отмечается, что во время оккупации данных территорий джихадистами арестанты служили в так называемой полиции нравов «Аль-Хисба», которая следила за «распространением добродетели и предотвращением порока». Позднее террористы также принимали участие в столкновениях с иракскими войсками.

1 Организация запрещена на территории РФ.