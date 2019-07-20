Провал митинга на Сахарова показал истинное отношение москвичей к оппозиции

Москва, 20 июля. Москвичи не готовы поддерживать оппозиционных кандидатов на выборах в столичный парламент, которые запомнились лишь участием в скандалах. Так известный российский политолог Иван Аркатов объяснил, с чем связан провал митинга на проспекте Академика Сахарова.

В субботу на улицах столицы прошел санкционированный митинг в поддержку кандидатов, которых сняли с выборов из-за превышения порога брака в собранных за них подписях. Оппозиционеры вышли на проспект Сахарова с требованием к столичным властям пустить их на выборы, несмотря на все допущенные ими нарушения во время предвыборной кампании.

Прогнозы организаторов акции не сбылись — они планировали, что на митинг придут не меньше 20 тысяч человек, однако на самом деле явились лишь 12 тысяч граждан. Отметим, что это меньше 0,1% от числа всех жителей Москвы. Для 13-миллионной столицы такой показатель — довольно слабый результат. При этом в качестве массовки на мероприятие привезли жителей Подмосковья, которые, очевидно, вообще никакого отношения к выборам в Мосгордуму не имеют, как и права голосовать на них.

Не укрылось это обстоятельство даже от либеральных СМИ, которые, к слову, стали единственными, кому выдали аккредитацию. Некоторых корреспондентов и вовсе в грубой форме не пустили на акцию.

Как отметил Аркатов, оппозиция стремительно теряет сторонников, о чем свидетельствует не только провалившийся митинг на Сахарова, но и недопуск кандидатов на выборы в столичный парламент. Теперь они громко будут кричать о будто бы имевшем место «произволе» и «нарушении прав и свобод», отметил политолог, чтобы хоть как-то оправдать свои неудачи и тотальное нежелание москвичей поддерживать их.

«Оппозиция имеет лишь какую-то минимальную популярность в Интернете, а в реальном мире такой поддержки нет», — цитирует эксперта iReactor.

Попытки оппозиционеров показать себя в лучшем свете, по мнению политолога, говорят только о том, что они очень боятся потерять зарубежные источники финансирования. Аркатов обратил внимание на то, что свои протестные акции либералы устраивают лишь для того, чтобы создать вокруг себя информационный шум и отработать западные заказы.

«Количество людей на этом митинге реально показывает то, сколько людей их поддерживает», — заключил политолог.

Напомним, представителей оппозиции сняли с выборов из-за обнаруженных нарушений в подписных листах. Мосгоризбирком и окружные комиссии, например, отказали юристу ФБК, правой руке скандально известного блогера Алексея Навального Любови Соболь, у которой было обнаружено практически 15% недействительных подписей, при допустимом минимуме в 10%.

Не допустили на выборы также лидера «Партии перемен» Дмитрия Гудкова, соратника Навального Илью Яшина и других. Еще во время избирательной кампании были представлены доказательства фальсификаций подписей, собранных в поддержку протеже скандального блогера.

Оказалось, что в подписных листах Соболь обнаружили «мертвые души». Юрист ФБК присваивала себе данные умерших людей, меняя даты их рождения, чтобы скрыть от комиссии ложь. Уличил детали схемы рисовки подписей за Соболь член Общественной палаты, юрист Илья Ремесло, который опубликовал несколько расследований и о других навальнистах.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов обнаружили на одной из московских съемных квартир целую «фабрику поддельных подписей». Выяснилось, что трое квартирантов «рисовали» подписи за кандидата в депутаты Мосгордумы Соболь и других политиков, участвовавших в избирательной кампании в столичный парламент. Об этом свидетельствовали разбросанные подписные листы и агитационные материалы.