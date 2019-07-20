Организаторы митинга в Москве разделяют радикальные антироссийские взгляды

Москва, 20 июля. Организаторы митинга в Москве, судя по всему, разделяют радикальные антироссийские взгляды. Об этом заявил заместитель директора Института истории и политики МПГУ, доцент Владимир Шаповалов.

Он отметил, что флаги других государств на мероприятии выглядели действительно странно. Отметим, сегодня на проспекте Сахарова прошел митинг на тему предстоящих выборов в Мосгордуму. На него пришло всего лишь 0,1% москвичей. На акции мелькали флаги Украины и Грузии.

«Где находится Украина и Грузия и где находится Мосгордума, которая должна решать вопросы организации жизнедеятельности москвичей, вопросы образования, здравоохранения, благоустройства. Никаких тем, связанных с Украиной и Грузией быть не может», — заметил Шаповалов.

По его словам, появление символики других государств на митинге объясняется тесной связью организаторов с координаторами переворотов в Грузии и на Украине. Об этом пишет Polit.info.

Шаповалов объяснил, что имеет место быть определенная координация действий со стороны радикальных антироссийских сил на Украине и в Грузии, которая «сложилась еще в период «революции роз» и оранжевой революции».

«Во время недавних антироссийских выступлений в Тбилиси наблюдали также украинские флаги. Наличие символики Украины и Грузии на митинге в Москве — явный маркер того, что организаторы митинга и часть собравшихся людей выступают на самом деле против России», — подчеркнул эксперт.

Напомним, столичный избирком отказал в регистрации 27 кандидатам в депутаты Мосгордумы, а 216 человек зарегистрировались успешно. В числе тех, кому было отказано в регистрации из-за фальсификации подписей, оказались самовыдвиженцы в Мосгордуму от 43-го округа столицы. Речь идет и о сторонниках блогера Алексея Навального — Любови Соболь, Илье Яшине и Дмитрии Гудкове. Например, процент «брака» в подписях Соболь составил более 14%, хотя установленный законом порог составляет 10%.