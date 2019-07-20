«Союз МС-13» с тремя членами экипажа запустили к МКС

Нур-Султан, 20 июля. Российскую ракету-носитель среднего класса «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-13» запустили с космодрома «Байконур» в Казахстане, стыковка с Международной космической станцией произойдет в 01.51 по московскому времени. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

К МКС отправились три члена экипажа длительной экспедиции. Среди них — космонавт Роскосмоса Александр Скворцов, астронавты Эндрю Морган (NASA) и Лука Пармитано (Европейское космическое агентство). Для россиянина этот полет на МКС станет третьим, для Пармитано — вторым. Морган отправится в космос впервые.

«Союз МС-13», на борту которого находятся три члена экипажа длительной экспедиции на МКС, отделился от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-ФГ» и начал автономный полет к станции», — сообщил диктор во время запуска.

Согласно планам, корабль полетит к станции по шестичасовой схеме, то есть сделает четыре витка вокруг Земли.

В 19:36 мск корабль #СоюзМС13 успешно выведен на околоземную орбиту! Александр Скворцов, Лука Пармитано и Эндрю Морган уже на пути к Международной космической станции.



???? Стыковка запланирована через 6 часов — в 01:51 мск 21 июля

???? Трансляция будет доступна с 01:20 мск pic.twitter.com/sCFPgDAKKb — РОСКОСМОС (@roscosmos) 20 июля 2019 г.

Ранее стало известно, что Роскосмос заказал производство двух ракет «Союз-2.1б», которые будут использованы для доставки космических аппаратов на орбиту Земли. Речь идет о спутниках «Смотр-Р1» и «Метеор-М».

Ракета для спутника «Смотр-Р1» будет стоить 1,38 миллиарда рублей, ее строительство завершится в ноябре 2020 года. Ракета-носитель для спутника «Метеор-М» обойдется Роскосмомсу в 1,44 миллиарда рублей, она будет построена к сентябрю 2021 года.