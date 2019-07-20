Бывший замглавы штаба Навального объяснил провал митинга в Москве

Москва, 20 июля. Организованный блогером Алексеем Навальным и его соратниками протестный митинг в Москве не нашел поддержки среди жителей города. Акция собрала на проспекте академика Сахарова митинг 12 тыс. человек, что составляет 0,1% от всех жителей.

По словам бывшего замглавы московского штаба Навального и юриста Фонда борьбы с коррупцией Виталия Серуканова, вышедшие на улицы люди являются просто связанными с Навальным политическими активистами, а не его избирателями.

«Это были не москвичи, а политические активисты, которые годами ходят на одни и те же митинги. Это лишний раз доказывает, что нет у него и его сторонников никакой поддержки. Когда Навальный заявляет, что полгорода готовы выйти за него, он просто врет», — рассказал Серуканов Nation News.

В субботу представители оппозиции провели в Москве санкционированный митинг, однако на него пришли лишь 12 тыс. человек. Навальный потребовал, чтобы Мосгоризбирком отменил решение о снятии с выборов в Мосгордуму представителей оппозиции, которые были уличены в подделке подписей. В МГИК в ответ посоветовали оппозиционерам лучше готовиться к выборам, а не заниматься политическим шантажом.