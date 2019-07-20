ФАН разъясняет: либеральные СМИ намеренно завысили число участников митинга на Сахарова

Ряд либеральных СМИ, среди которых традиционно значатся «Дождь», «Эхо Москвы», «Деловой Петербург» и тому подобные, сформировали сюжет в «Яндекс.Новостях» о санкционированном митинге на проспекте Академика Сахарова в Москве за доступ оппозиционных кандидатов на выборы в Московскую городскую думу.

В заголовках либеральных СМИ содержится непроверенная информация о количестве участников протестной акции. Издания ссылаются на данные «Белого счетчика», который является неформальным объединением волонтеров. К моменту перекрытия рамок в 15.50 по московскому времени на территорию митинга на проспекте Академика Сахарова «Белый счетчик» насчитал 22,4 тысячи участников. При этом в заголовках отсутствует официальная цифра в 12 тысяч человек.

Как отметил директор Центра политического анализа (ЦПА) Павел Данилин, на самом деле число пришедших на митинг может быть и куда меньше. Съемки с дронов наглядно показывают, что задние ряды участников акции были очень сильно прорежены. Эксперт заметил, что в общей сложности на площади Сахарова было всего лишь около шести тысяч человек.

Из этого следует вывод о том, что либеральные издания намеренно ставят акцент на гораздо большем, чем было на самом деле, количестве участников митинга оппозиции, чтобы сформировать у читателя представление о якобы «массовости» акции в центре Москвы. В то время как действительное количество граждан, пришедших на акцию, было более чем скромным.

Отметим, что 12 тысяч человек — это меньше 0,1% от числа всех жителей Москвы. Для 13-миллионной столицы такой показатель — довольно слабый результат. При этом в качестве массовки на мероприятие привезли жителей Подмосковья, которые, очевидно, вообще никакого отношения к выборам в Мосгордуму не имеют, как и права голосовать на них.

Таким образом, у читателей, прочитавших новость о митинге в указанных либеральных СМИ, может сложиться неверное представление о «массовой» поддержке оппозиционных кандидатов, которых сняли с выборов из-за превышения порога брака в собранных за них подписях.

Федеральное агентство новостей ранее выпустило фильм «Анатомия протеста», в котором подробно рассказывается о политических технологиях и провокациях сторонников скандально известного блогера Алексея Навального, которые пытались попасть в Мосгордуму с помощью массовой фальсификации подписей избирателей.

Напомним, проект «ФАН разъясняет» появился после того, как Федеральное агентство новостей столкнулось с блокировками и идеологической цензурой со стороны либеральных изданий. Мы готовы и впредь оперативно реагировать на ложь и провокационные статьи, размещаемые в антироссийских по своей сути СМИ, многие из которых финансируются Западом и являются иностранными агентами.