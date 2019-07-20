Соловейчик посоветовал разозлившейся на людей с хот-догами Соболь сходить к психиатру

Москва, 20 июля. Оппозиция даже в самых комфортных условиях не смогла вывести большое количество людей на митинг, что говорит об организационной слабости и снижении влияния либералов на умы граждан, уверен политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик.

Напомним, в Москве в субботу прошел согласованный с властями города митинг на тему грядущих выборов в Мосгордуму. На него пришло всего лишь 0,1% горожан. Активное участие в мероприятии приняли сторонники блогера Алексея Навального, которых не зарегистрировали в качестве кандидатов на выборы в Мосгордуму из-за фальсификаций подписей. Например, юриста так называемого ФБК Любови Соболь выявили 725 недостоверных подписей — то есть более 14% от общего числа при допустимых законом 10%.

«Когда по призыву гражданина Навального и примкнувших к нему Яшина и Гудкова выходит на улицу 0,1% от жителей Москвы, это говорит о многом. Мы видим, каково участие в сегодняшнем митинге. Негативная для либералов-западников тенденция заметна невооруженным глазом», — отметил эксперт в комментарии Федеральному агентству новостей.

Соловейчик подчеркнул, что отказ в аккредитации журналистам ряда изданий «не красит организаторов либерального митинга». По его словам, основатели либерализма «всегда выступали за свободу слова, даже если те или иные точки зрения им не нравились».

«Но гражданам из штаба Навального и примкнувшим к ним Гудкова и Яшина слова Вольтера — не указ. Печально, но демократами их после такого не назовешь», — сказал Соловейчик.

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Он также прокомментировал претензии некоторых оппозиционных СМИ, которые назвали людей с хот-догами и гамбургерами предателями, заявив, что они намеренно принесли с собой еду, чтобы спровоцировать «оголодавшего» юриста так называемого ФБК Любовь Соболь.

«Что до поедания на митинге гамбургеров или, допустим, мороженого, то законом это не запрещено. Главное — не испачкать одежду других участников и выбросить недоеденное либо обертку или иную часть упаковки в урну. Если это соблюдено, так о чем может вообще идти речь?» — поинтересовался политолог.

Соловейчик сравнил «голодовку» Любови Соболь и подручного Навального еще со времен «белоленточного протеста» Сергея Удальцова.

«Тогда гражданин Удальцов держал по разным поводам несколько смертельных «голодовок» одновременно и — как видим — до сих пор жив, здоров и не жалуется на общее истощение организма. Я думаю, что «голодовки» Любовь Соболь идут по той же самой схеме», — заметил он.

Эксперт заметил, что «если человек злится от того, что кто-то ест гамбургеры, то ему надо сходить к доктору».