Россиянку два дня держали на наркотиках и насиловали в Барселоне

Барселона, 20 июля. Гражданка России стала жертвой насильников в Барселоне. 25-летняя девушка рассказала, что заснула на скамейке возле автовокзала, а очнулась на пустыре. На протяжении двух дней несколько мужчин накачивали ее наркотиками и регулярно насиловали.

В конечном итоге россиянке удалось сбежать от своих похитителей. Она была доставлена в больницу с гематомами на руках и ногах.

Каталонская полиция уже задержала трех подозреваемых. Двое из них — граждане Румынии, третья — гражданка Испании, которая могла быть сообщницей. Поиски еще двух подозреваемых продолжаются.

Представитель посольства РФ в Мадриде рассказал, что накануне в генконсульство России в Барселоне обратилась молодая женщина, которая хотела восстановить документы. Другие подробности дипломат приводить не стал, сославшись на защиту персональных данных.

Ранее сообщалось о задержании 19-летнего гражданина США и 16-летнего российского подростка, которые подозреваются в изнасиловании в Геленджике. По версии следствия, молодые люди познакомились с девушкой, пригласили ее в отель, где подвергли ее сексуальному насилию. Позже потерпевшей удалось сбежать от злоумышленников и обратиться в полицию.