Украинский посол заявил о подрыве доверия к Германии из-за России

Берлин, 20 июля. Восстановление полномочий российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) подорвало доверие Киева к Германии. Об этом заявил посол Украины в Берлине Андрей Мельник.

Он отметил, что за то, чтобы вернуть России право голоса в ПАСЕ, высказались восемь немецких депутатов, в числе которых был руководитель делегации ФРГ Андреас Ник.

«Кто бы ни был за это ответственен в Берлине, а также в МИД ФРГ, украинцы считают, что здесь была фатальная ошибка. Не в последнюю очередь это подорвало в Киеве доверие к Германии», — подчеркнул дипломат.

По его словам, многие в Киеве уверены, что Берлин однажды «вернется к реальной политике и, жертвуя интересами Украины, договорится с Россией».

Напомним, российская делегация была лишена права голоса в ПАСЕ в 2014 году после воссоединения Крыма с РФ. При том, что полуостров стал российским регионом демократическим путем в результате народного референдума.

В 2014 году подавляющее большинство жителей региона высказалось за воссоединение с РФ. Украина и ряд западных стран так и не признали волеизъявление крымчан. Москва неоднократно заявляла, что референдум прошел в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда.

В 2015 году на рассмотрение ассамблеи дважды выносился вопрос о восстановлении прав российской делегации, однако действующие ограничения остались в силе. В ответ Москва приостановила свою работу в ПАСЕ, а в 2017 году прекратила платить взносы в Совет Европы.

ПАСЕ в ночь на 25 июня приняла резолюцию, пригласив Россию участвовать в июньской сессии. Затем полномочия представителей Москвы были восстановлены в полном объеме.