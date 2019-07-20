99% пострадавших от наводнений в Иркутской области получили выплаты. События дня. ФАН-ТВ

Визит Владимира Путина, судя по всему, не прошел бесследно для Иркутской области. Власти региона отчитались о материальной помощи людям, пострадавшим от наводнений — вслед за поручением президента ускорить выплаты. Так, на данный момент единовременную помощь приняли уже 99% потерпевших. Большая часть из них получила 10 тыс. рублей. Те, кто частично потерял имущество смогли рассчитывать на 50 тыс. рублей, а в случае полной потери — 100 тыс. рублей. В зависимости от тяжести вреда здоровью выплаты составили от 200 до 400 тыс. рублей. Ну, а семьи погибших получили по миллиону. Стихия буквально захлестнула Иркутскую область в конце июня. Сильные дожди совпали с таянием ледников в горах, что привело к паводкам и массовым затоплениям — им подверглись более 100 населенных пунктов и около 10 тыс. жилых домов. Жертвами наводнений стали 25 человек, и более 600 попали в больницы. Накануне регион посетил Владимир Путин и лично пообщался с пострадавшими, после чего раскритиковал работу властей по информированию населения. Впрочем, сейчас этим вопросом уже занят и Следственный комитет, а в отношении чиновников возбуждено уголовное дело о халатности, хотя все причастные лица еще устанавливаются. Путин же в свою очередь пообещал вернуться в Иркутскую область к сентябрю и вновь проследить за ходом.

Пивной скандал

Любители и противники пива сегодня вовсю обсуждают новую инициативу. РБК сообщает о весьма оригинальном предложении Министерства промышленности и торговли — исключить пенный напиток из списка алкогольной продукции. И, хотя само ведомство на своих ресурсах еще никак эту информацию не комментировало, в Госдуме ее уже разнесли в пух и прах по всем статьям и даже пригрозили авторам «уголовщиной»:

«Раз в Минпромторге не считают пиво алкоголем, может, они пойдут дальше и включат пиво в рацион детских садов, школ, других образовательных учреждений и рекомендуют его кормящим мамам для повышения лактации, чтобы пиво сразу попадало в желудочки только что родившихся младенцев? Людям, которые такое продвигают, не место во власти, они преступники, заслуживающие уголовного преследования», — сказал Геннадий Онищенко, заместитель председателя Госдумы по образованию и науке.

Онищенко напомнил о национальных проектах, нацеленных, в том числе на качественный рывок в сферах здоровья и медицины. Но, похоже, что «пивка для рывка» власти явно не ждут. В России напиток отнесен к разряду алкогольных с 2011 года и попадает под все связанные с этим ограничения: на рекламу, продажу или распитие в общественных местах. И, кажется, при ином случае в Минпромторг вполне могут нагрянуть активисты из «Лев против».