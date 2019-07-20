Нью-Йорк, 20 июля. Шесть человек умерли в США из-за жары, столбики термометров на большей части территории страны показали 32-37,8 градуса Цельсия. Об этом сообщили местные СМИ.

Согласно представленным журналистами данным, высокие температуры привели к гибели четырех человек в штате Мэриленд и еще двух в штатах Аризона и Арканзас.

В Нью-Йорке, где в субботу установилась жара выше 30 градусов, объявили режим ЧС. Мэр Билл де Блазио потребовал, чтобы в офисных зданиях, достигающих высоты более 30 метров, термостаты стояли на отметке 25,6 градуса для экономии электроэнергии.

«Городские власти сокращают потребление электроэнергии, чтобы снизить нагрузку на энергосистему, частным офисным зданиям теперь придется последовать этому примеру», — говорится в видеообращении, опубликованном в его микроблоге Twitter.

We're in for some of the hottest days we've had in years.



❌ Don't spend extended hours outside

❌ Don't leave kids or pets in cars

✅ Find a cool place for yourself and others to go



Learn more here: https://t.co/Y8Anq5pNYp pic.twitter.com/KgRqwDwMI3 — City of New York (@nycgov) 20 июля 2019 г.

Ранее французские синоптики зафиксировали самую высокую температуру, которая когда-либо была на территории страны — в городе Верарг столбик термометра в июне показал 46 градусов по Цельсию.

По данным метеорологов, Франция находится на шестой позиции в списке стран, где специалисты зафиксировали рекордно высокую температуру. В пятерку входят Греция, где отметилась жара в 48 градусов, Португалия — 47,4, Испания — 47,3, Италия — 47,2, а также Босния и Герцеговина — 46,2.