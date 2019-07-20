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Шесть человек умерли в США из-за жары

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Шесть человек умерли в США из-за жары

Нью-Йорк, 20 июля. Шесть человек умерли в США из-за жары, столбики термометров на большей части территории страны показали 32-37,8 градуса Цельсия. Об этом сообщили местные СМИ.

Согласно представленным журналистами данным, высокие температуры привели к гибели четырех человек в штате Мэриленд и еще двух в штатах Аризона и Арканзас.

В Нью-Йорке, где в субботу установилась жара выше 30 градусов, объявили режим ЧС. Мэр Билл де Блазио потребовал, чтобы в офисных зданиях, достигающих высоты более 30 метров, термостаты стояли на отметке 25,6 градуса для экономии электроэнергии.

«Городские власти сокращают потребление электроэнергии, чтобы снизить нагрузку на энергосистему, частным офисным зданиям теперь придется последовать этому примеру», — говорится в видеообращении, опубликованном в его микроблоге Twitter.

Ранее французские синоптики зафиксировали самую высокую температуру, которая когда-либо была на территории страны — в городе Верарг столбик термометра в июне показал 46 градусов по Цельсию. 

По данным метеорологов, Франция находится на шестой позиции в списке стран, где специалисты зафиксировали рекордно высокую температуру. В пятерку входят Греция, где отметилась жара в 48 градусов, Португалия — 47,4, Испания — 47,3, Италия — 47,2, а также Босния и Герцеговина — 46,2.

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Источник: CBS
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