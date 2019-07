Нью-Йорк, 20 июля. Шесть человек умерли в США из-за жары, столбики термометров на большей части территории страны показали 32-37,8 градуса Цельсия. Об этом сообщили местные СМИ.

Согласно представленным журналистами данным, высокие температуры привели к гибели четырех человек в штате Мэриленд и еще двух в штатах Аризона и Арканзас.

В Нью-Йорке, где в субботу установилась жара выше 30 градусов, объявили режим ЧС. Мэр Билл де Блазио потребовал, чтобы в офисных зданиях, достигающих высоты более 30 метров, термостаты стояли на отметке 25,6 градуса для экономии электроэнергии.

