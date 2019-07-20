Названа дата премьеры нового компактного кроссовера от Toyota

Москва, 20 июля. Японский автопроизводитель Toyota Motor Corp выпустит новый кроссовер Toyota, созданный совместно с дочерней компанией Daihatsu, в ноябре 2019 года.

Планируется, что перед водителями будет стоять выбор из двух версий модели — и под тем, и под другим брендом. До российского рынка новинка может добраться уже в 2020 году.

Длина машины составляет почти четыре метра. В ее основу ляжет глобальная «тойотовская» платформа TNGA, которая поддерживает как передний, так и полный привод. По данным источников, у новинки будет 1,0-литровый бензиновый двигатель.

Ранее сообщалось, что «заряженная» версия внедорожника Fortuner TRD от крупнейшей японской автомобилестроительной корпорации Toyota Motor в ближайшее время появится на рынке в Индии.