«Краснодар» обыграл «Уфу» на выезде

Уфа, 20 июля. Футболисты «Краснодара» в субботу обыграли «Уфу» на выездном матче со счетом 3:2.

Со стороны уфимцев отличились Карп и Табидзе, а среди гостей — Намли и Вильена. Итог матча определил автогол Табидзе. Футболист направил мяч в собственные ворота на 86-й минуте игры. Отметим также, что каждая команда получила по две желтые карточки. Среди уфимцев предупреждение заработали Игбоун и Кротов, а среди краснодарцев — Спаич и Рамирес.

В настоящее время «Краснодар» занимает восьмую строчку турнирной таблицы (3 очка). На счету команды одна победа и одно поражение. «Уфа» же находится на 15-м месте (0 очков). Клуб провел две игры и в обеих потерпел поражение.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» интересуется полузащитником «Рубина» Игорем Коноваловым. Казанский клуб хочет выручить с продажи игрока не меньше 5 млн евро. «Краснодар» рассчитывает заплатить на 1,5 млн меньше.

Коновалов выступает за «Рубин» с февраля 2018 года. В минувшем сезоне он провел 29 матчей во всех турнирах, забил 1 мяч и 5 раз ассистировал партнерам. Зимой футболистом интересовались «Зенит» и «Спартак», весной за игроком наблюдал «Локомотив».