Стало известно о состоянии членов экипажа захваченного Ираном танкера 

Лондон, 20 июля. Члены экипажа танкера Stena Impero, захваченного Ираном, здоровы, судовладельцы готовят запрос на посещение моряков. О их состоянии стало известно со слов представителя британской компании-совладельца судна Northern Marine Management.

Корпус стражей Исламской революции захватил танкер накануне. Судно находится в иранском порту Бендер-Аббас. На борту танкера были трое россиян и еще 20 членов команды, граждан Латвии, Филиппин и Индии.

Посольство РФ в Тегеране заявило, что связь с тремя гражданами РФ на танкере Stena Impero дипломатам установить не удалось, они остаются задержанными на борту. Дипломатическое ведомство находится в контакте с иранскими властями по инциденту.

Однако у страховщиков Northern Marine Management получилось переговорить с руководителем порта Бендер-Аббас по вопросам мореходства.

«Он сообщил, что члены экипажа нашего корабля в «хорошем состоянии здоровья», сам танкер стоит на якоре у порта», — говорится в письменном заявлении представителя компании.

Он уточнил, что администрация порта еще не получала указаний о том, какая судьба ждет конфискованное судно.

Напомним, КСИР в качестве причины произошедшего назвал нарушение со стороны судна международного морского права при пересечении Ормузского пролива (соединяет Оманский залив на юго-востоке с Персидским заливом на юго-западе). При этом СМИ со ссылкой на иранский источник сообщили, что танкер задержали из-за того, что «он не придерживался морских путей в Ормузском проливе, выключил автоматическую идентификационную систему AIS, загрязнял международные воды» и не реагировал на предупреждения Ирана.

Тегеран ранее уточнил, что на задержанном танкере не было грузов.