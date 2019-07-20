Пропавший в Польше российский мальчик найден мертвым

Варшава, 20 июля. Полиция Польши заявила, что обнаружила тело пятилетнего мальчика из России, который ранее пропал без вести. Об этом в субботу сообщил представитель полиции Варшавы Мариуш Мрожек.

По его словам, ребенок был найден на трассе между Варшавой и Гродзиск-Мазовецким. Опознание тела пока не проводилось, однако полицейские уверены, что обнаруженные ими останки принадлежат пропавшему мальчику. В частности, на это указывает одежда, которая подходит под описание. Что стало причиной смерти маленького россиянина — не уточняется.

«Будет, конечно, опознание с участием семьи, будут соответствующие действия прокурора, однако мы считаем, что вероятность достаточно высокая, и эта информация должна быть передана», — отметил Мрожек, отвечая на вопросы журналистов.

Представитель полиции Варшавы также попросил СМИ не спекулировать на данной теме, чтобы не задеть чувства семьи мальчика.

Ранее сообщалось, что пятилетний мальчик из России пропал в Польше. Как сообщили в полиции, мальчика, который находился в населенном пункте Гроджиск Мазовецкий, вечером 10 июля «забрал отец и уехал с ним в неизвестном направлении».

На следующий день отец ребенка был найден мертвым на железнодорожном переезде. Прокуратура Польши полагает, что мужчина совершил самоубийство. При этом судьба его сына до последнего момента оставалась неизвестной.