Стало известно, кому партия Зеленского предложит пост спикера Рады

Киев, 20 июля. Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» определилась с кандидатом на пост спикера Верховной рады. Об этом сообщили сразу три источника, близкие к штабу партии.

По их словам, «Слуга народа» собирается доверить этот пост лидеру партии Дмитрию Разумкову, который в свое время руководил избирательной кампанией Зеленского, сообщает РБК.

«Он нас не подвел на президентских выборах и не подводит сейчас. Проведем выборы, посмотрим на результат и дальше будем принимать решения», — отметил глава предвыборного штаба «Слуги народа» Александр Корниенко.

Напомним, что 21 июля на Украине состоятся досрочные парламентские выборы, которые были назначены Зеленским сразу же после инаугурации. В выборах участвуют 22 партии, включая «Оппозиционный блок», «Батькивщину», «Слугу народа», «Голос» и «Европейскую солидарность» (бывшее название — «Блок Петра Порошенко»).

Накануне Зеленский заявил, что он больше не намерен общаться с действующим спикером Рады Андреем Парубием, а настроен вместо этого выстраивать диалог с его преемником. По словам украинского лидера, Парубий блокирует все его законодательные инициативы. В частности, он не дал ход двум законопроектам, которые должны были облегчить партиям прохождение в Раду. Один из них предлагал убрать депутатов-мажоритарщиков, а второй — снизить порог прохождения с 5 до 3%. Это позволило бы многим политическим организациям попасть в Раду.