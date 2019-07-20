Оппозиция не пустила на митинг на Сахарова «неугодные» ей СМИ

Москва, 20 июля. Оппозиционные экс-кандидаты, которых сняли с выборов в Мосгордуму, закрыли доступ к митингу на проспекте Академика Сахарова в Москве для журналиста издания «База». Прокомментировал инцидент в своем Telegram-канале один из основателей проекта Никита Могутин.

Корреспондент издания пытался попасть на протестную акцию оппозиции, получившую название «За допуск на выборы». Он представился у проходных рамок и уже собирался пройти на огороженную территорию митинга, как контролеры отказали ему в доступе к акции. Свой отказ они, очевидно, по указу протеже скандально известного блогера Алексея Навального, объяснили циничной фразой: «База – помойка».

При этом экс-кандидаты, среди которых Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Илья Яшин, Сергей Митрохин, привели на митинг «свои» СМИ, которые в выгодном им свете расскажут о проходившей в столице акции. Аккредитацию получили лишь «рукопожатные» издания.

Как отметил Могутин в своем сообщении, «трусливый и жидкий Леонид Волков», а также «сектант» Навальный, по его мнению, не будут иметь успеха из-за своего лицемерного поведения.

«Ваши потуги и усилия, даже самые хорошие, будут вечно разбиваться об один упрямый, каменный факт. Вы, лицемеры, ничем не отличаетесь от тех, с кем боретесь», — передает его слова «ПолитЭксперт».

Напомним, представителей оппозиции сняли с выборов из-за превышения порога брака в собранных за них подписях. Мосгоризбирком и окружные комиссии отказали юристу ФБК, правой руке Навального Соболь, у которой было обнаружено практически 15% недействительных подписей.

Не допустили на выборы также лидера «Партии перемен» Гудкова, соратника Навального Яшина и других. Еще во время избирательной кампании были представлены доказательства фальсификаций подписей, собранных в поддержку протеже скандального блогера.

Отличился митинг на проспекте Академика Сахарова в субботу также и тем, что собрал на улицах города 12 тысяч человек, что меньше 0,1% от числа всех жителей. Для 13-миллионной столицы такой показатель — довольно слабый результат. При этом в качестве массовки на мероприятие привезли жителей Подмосковья, которые, очевидно, вообще никакого отношения к выборам в Мосгордуму не имеют, как и права голосовать на них.