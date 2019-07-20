Митинг оппозиции в Москве провалился, собрав всего лишь 6 тыс. человек

Москва, 20 июля. Около шести тысяч человек пришли на митинг в Москве, посвященный выборам в Мосгордуму. Это вдвое меньше, чем планировалось, поэтому можно считать, что акция оппозиции провалилась, уверен директор Центра политического анализа (ЦПА) Павел Данилин.

«Двенадцать тысяч участников митинга на Сахарова — чрезмерно оптимистичная оценка. По моим подсчетам, по данным съемки с дронов, народу было в два раза меньше», — сказал он.

По словам Данилина, съемка с высоты птичьего полета наглядно показывает, что задние ряды участников акции были очень сильно прорежены. Эксперт заметил, что, в общей сложности, на площади Сахарова было всего лишь около шести тысяч человек. Об этом пишет ИА REGNUM.

Некоторые оппозиционные СМИ заявили, что участники акции якобы специально ели гамбургеры и хот-доги, чтобы расстроить юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь, которой отказали в регистрации в кандидаты на выборах в Мосгордуму из-за фальсификации подписей. Сторонница Навального объявила голодовку, однако ее уже после обещания видели, к примеру, в московском кафе с тарелкой супа.

Согласно оценке главного управления МВД РФ по Москве, на митинг пришли лишь 12 тысяч человек — это всего лишь 0,1% жителей столицы. Кандидаты скандального блогера Алексея Навального намеренно оскорбляли сотрудников правоохранительных органов и росгвардейцев. Полицейские действовали максимально корректно и делали все возможное, чтобы не допустить провокаций оппозиции.

Федеральное агентство новостей выпустило фильм «Анатомия протеста», в котором подробно рассказывается о политических технологиях и провокациях сторонников Навального, которые пытались попасть в Мосгордуму с помощью массовой фальсификации подписей избирателей.