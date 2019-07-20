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Лайнер SSJ-100 сел во Владивостоке из-за трещины на стекле

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Лайнер SSJ-100 сел во Владивостоке из-за трещины на стекле

Владивосток, 20 июля. Верхний слой лобового стекла треснул во время полета лайнера Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Якутия», который выполнял маршрут из Южной Кореи во Владивосток. Об этом рассказали в пресс-службе перевозчика.

По данным представителей авиакомпании, самолет выполнял чартерный рейс, он вылетел из аэропорта южнокорейского города Янъян, расположенного в восточной части провинции Канвондо. На борту лайнера находились 69 пассажиров, в числе которых один ребенок. Кроме того, в самолете были семь членов экипажа.

Как уточнили в пресс-службе, когда самолет находился в воздухе, по верхнему слою лобового стекла пошла трещина. Лайнер SSJ-100 сел во Владивостоке.

«Самолет благополучно завершил рейс, никто не пострадал», — говорится в сообщении. 

Уточняется, что запасное стекло для лайнера доставят ближайшим рейсом.

Накануне авиаэксперт Александр Романов назвал причину задымления на борту самолета авиакомпании Nordwind, произошедшего в аэропорту «Шереметьево» перед вылетом в Ереван. Он считает, что произойти инцидент мог из-за сбоев в работе электрической проводки. На борту находились 173 пассажира и шесть членов экипажа, всех эвакуировали. Командир доложил о случившемся наземным службам и принял решение прервать взлет.

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Источник: ТАСС
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