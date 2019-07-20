Главные новости 20 июля

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 20 июля.

Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в океан на побережье города Оушен-Сити в США. Видео аварийной посадки самолета в океан в США появилось в Сети.

Грузовой поезд сошел с рельсов на железной дороге в Ямало-Ненецком автономном округе. Поезд с углем сошел с рельсов на Ямале.

Военный эксперт Андрей Фролов назвал американский F-35 Lightning II «айфоном» в сравнении с российским Су-57. Эксперт назвал американский F-35 «айфоном» по сравнению с российским Су-57.

На борту задержанного в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero есть граждане РФ. Россияне оказались на борту задержанного Ираном британского танкера.

Певица Светлана Лобода испугала поклонников, опубликовав в соцсетях фотографию с травмированными коленями. Сделанные после концерта Лободы фото ужаснули фанатов.

Саакашвили снял свою партию с выборов в Верховную раду Украины ради Зеленского. События дня. ФАН-ТВ.

Новую версию гибели группы Игоря Дятлова выдвинул житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин, ссылаясь на опыт друзей-альпинистов. Появилась новая версия гибели туристов на перевале Дятлова.

Правоохранители задержали у здания Верховной рады жителя Полтавской области с гранатой. Вооруженного гранатой мужчину задержали у Верховной рады в Киеве.

Украинские пользователи отреагировали на инцидент между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МО Степаном Полтораком. Поведение Зеленского при встрече с Полтораком возмутило украинцев.

Уроженец Казахстана, а ныне гражданин США Руслан Асаинов обвиняется в Штатах в поддержке ИГ1. В США уроженца Казахстана обвинили в работе снайпером ИГ в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.