Лена Миро пошутила над «габаритами» попавшей в аварию Стриженовой

Москва, 20 июля. Известный блогер Лена Миро прокомментировала ДТП с участием машины Екатерины Стриженовой, пошутив над фигурой телеведущей.

«В Катю-тумбочку въехал грузовик — Катя в порядке, а что случилось с грузовиком после столкновения со Стриженовой, не сообщается. Если грузовику столкнуться с такой Катей, шансов спастись у него ведь и нет — очень габаритная женщина», — пишет Миро в свое Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что российская актриса и телеведущая Екатерина Стриженова попала в дорожно-транспортное происшествие по пути на съемки в Москве. В транспортное средство, в салоне которого была артистка, врезалась фура. Отметим, что по счастливому стечению обстоятельств в результате происшествия никто не пострадал.

Блогер Лена Миро имеет скандальную репутацию, поскольку нередко нападает на медийных персон, критикуя их за поведение или внешний вид. Так, например, в июне она раскритиковала мать певицы Ольги Бузовой за то, что та не смогла воспитать дочь, а незадолго до этого назвала «деревенщиной» телеведущую Ксению Собчак, которая выложил фотографию своего маленького сына на пляже.

Миро убеждена, что такие шаги со стороны родителей являются «откровенным бесстыдством», а все претензии со стороны окружающих они отбивают классическим «я же мать».

По мнению блогера, публикациями обнаженных детей в Интернете матери подвергают их серьезному риску. Увидеть малышей без одежды могут и страдающие от соответствующих девиаций преступники. Подобные снимки провоцируют их, считает Миро.