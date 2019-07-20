Донбасс сегодня: ВСУ захлестнула волна смертей и междоусобиц, ОБСЕ уличила Киев в шпионаже

Донбасс, 20 июля. Украинская армия бьет по ДНР из дальнобойной артиллерии. Череда смертей и ранений солдат и офицеров отмечена в ВСУ. В ЛНР заявили о подтверждении данных своей разведки миссией ОБСЕ. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Боевая обстановка

В Луганской и Донецкой Народных Республиках сообщают, что нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины фиксировались 19 раз за сутки. В зону обстрелов вошли Донецк, Горловка, Ясиноватая, Безыменное и другие города и поселки в ДНР, а также поселок Молодежное в ЛНР.

Как сообщили представительства республик в Совместном центре контроля и координации прекращения огня, обстрелы велись из 152-мм и 122-мм артиллерии, 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Всего из данных типов вооружения было выпущено 136 боеприпасов.

В поселке Коминтерново снаряды ВСУ повредили линию электропередач и три дома в частном секторе, в Александровке один дом поврежден и еще один загорелся, в Заиченко также повреждена ЛЭП.

В ЛНР и ДНР заявили о неукоснительном выполнении режима прекращения огня

На заседании в Минске все участники переговоров по мирному урегулированию ситуации в Донбассе поддержали договоренности о введении бессрочного режима прекращения огня с ноля часов 21 июля.

Начальники управлений Народной милиции республик Донбасса выступили с соответствующими заявлениями, в которых отмечено, что подписан приказ о соблюдении указанных договоренностей. Кроме того, в приказе отражены все необходимые меры по соблюдению мира между конфликтующими сторонами. Подразделениям ДНР указано на запрет ведения огня, включая снайперский, запрет на расположение огневой техники в неположенных местах, особенно вблизи объектов гражданской инфраструктуры, запрет любых видов наступательных действий.

Приказ доведен до всего личного состава частей и подразделений армии ДНР. Аналогичные мероприятия провели и луганчане.

Командиры ВСУ продолжают скрывать гибель и ранения военнослужащих от руководства ООС

В Донецк продолжают поступать данные о небоевых потерях украинских солдат и офицеров не только на линии фронта, но и в тыловых частях. Так, во Львовской области в момент проведения учений затонул боевой автомобиль, в котором находилось три человека. Инцидент произошел во время отработки преодоления водной преграды. Военнослужащие, входящие в состав 95-й десантной бригады, погибли. Командир бригады дал указание огласить указанные потери только после проведения парламентских выборов.

18 июля националисты «Айдара» в ходе передвижения вблизи города Константиновка наехали на минное поле. Два боевика погибли, один находится в госпитале в тяжелом состоянии. В районе поселка Каменка два военных подразделения морской пехоты в ходе пьяного спора устроили перестрелку. В результате оба получили различные ранения.

В Луганской области, как информирует начальник пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий, в 30-й механизированной бригаде ВСУ подчиненные убили командира роты за невыплату премий за выполнение боевых задач на передовой. Как сообщил источник луганской разведки, командование ВСУ целенаправленно задерживает военнослужащим выплату положенных надбавок и премий, вынуждая голосовать за определенного кандидата. Избитый солдатами командир роты получил травмы головы, от которых впоследствии скончался. В то же время командованию Операции объединенных сил было доложено, что ротный умер от сердечной недостаточности в больнице.

Представители ОБСЕ отмечают навязчивое внимание ВСУ к своим пунктам расположения

Разведданные, поступающие в луганский корпус, подтверждают информацию о том, что командование ВСУ пристально следит за деятельностью патрулей миссии ОБСЕ.

Так, одним из командиров подразделений 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ организовано круглосуточное наблюдение за базой ОБСЕ в Попасной. В ежесуточном отчете ОБСЕ эта информация нашла свое подтверждение. ВСУ ведут наблюдение с воздуха за деятельностью патрулей.

В отчете СММ ОБСЕ отражено размещение тяжелого артиллерийского вооружения в районе дачного сектора Попасной. Комбриг 54-й бригады полковник Алексей Майстренко расположил за спинами мирных жителей 12 гаубиц «Гвоздика» калибром 122 мм. Об этом на своем брифинге рассказал представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.