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ФАН-ТВ

Пять тысяч человек эвакуировали из ТЦ «Океания» на западе Москвы. ФАН-ТВ

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Торговый центр «Океания» на Кутузовском проспекте в Москве эвакуировали в связи с техническими неполадками. Как выяснилось позже, причиной массовой эвакуации стало возгорание еды в одном из фудкортов ТЦ.

По словам очевидцев, сработала пожарная сигнализация на 4-ом этаже торгового комплекса. Посетителей, а это почти пяти тысяч человек, по громкоговорителю просили покинуть здание и отойти на безопасное расстояние. Как сообщили в столичном МЧС, срабатывание сигнализации было ложным, возгорания не произошло. Пострадавших нет.

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