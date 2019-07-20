Сирия, 20 июля. Прогремел взрыв в городе Джандарис в Африне. Курды активизировали усилия по укреплению обороны на границе с Турцией. ВКС РФ совместно с ВВС Сирии продолжают осуществлять боевые вылеты в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывают поддержку ВВС Сирии в южной части Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: задержали несколько подозреваемых в связях с ИГИЛ1 лиц в северном пригороде Дейр-эз-Зора; атаковали позиции исламистов на границах «Большого Идлиба».

Курды: подозреваются в организации взрыва в городе Джандарис в кантоне Африн; возводят укрепления и пополняют свои ряды в Хасаке.

ВС Ирака: приступили к новому этапу операции по поиску и уничтожению «спящих ячеек» ИГ1 на границе Ниневии, Салах Эд-Дина и Аль-Анбара.

Провинция Алеппо

Новостной портал Step News Agency сообщает о том, что в кантоне Африн произошел взрыв. Детонировал заминированный мотоцикл, припаркованный рядом со штаб-квартирой группировки «Джейш Аш-Шаркия» в городе Джандарис. Предполагается, что СВУ было установлено курдскими радикалами, действующими в рамках операции «Гнев оливок». Никакой информации о последствиях взрыва пока не поступало. Напомним, курды приступили к вылазкам в Африне и других районах Алеппо, оккупированных джихадистами вооруженной оппозиции, после завершения кампании «Оливковая ветвь» в марте 2018 года, результатом которой стал полный захват территории кантона турецкими войсками и их союзниками. Однако необходимо отметить, что подпольная деятельность курдов, направленная на нанесение урона протурецким исламистам, также время от времени приводит к жертвам и среди гражданских лиц.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (DeirEzzor24) сообщает о том, что Сирийская арабская армия (САА) ужесточила меры досмотра на контрольно-пропускных пунктах на окраинах административного центра провинции с целью обеспечения безопасности мирного населения. Несколько человек были задержаны на блокпостах правительственных подразделений по подозрению в связях с террористами «Исламского государства»1 в пригороде Таб Аль-Джора. Более подробные сведения о личности арестованных в настоящий момент выясняются. Как известно, так называемые спящие ячейки террористической группировки все еще представляют угрозу для стабилизации обстановки в регионе. Ситуация осложняется тем, что многие из боевиков, действующих подпольно, находят укрытие на оккупированной США территории в районе базы «Ат-Танф» на юге соседнего Хомса.

Провинция Идлиб

Авиация САР продолжает работу в южных и западных районах провинции. Согласно данным интернет-портала Masar Press Agency, авиаудары сирийских военных самолетов пришлись по фортификационным сооружениям радикалов исламистских бандгрупп недалеко от населенных пунктов Ариха, Джиср Аш-Шугур, Кан Сафра и Марата. Поддержку им оказывают ВКС РФ, которые осуществляют боевые вылеты в районе города Хан-Шейхун, передает Twitter-канал (SyriawatanNews). Информация о потерях исламистов в живой силе или военной технике пока уточняется. Напомним, ранее стало известно о том, что воздушные атаки сил САР, предпринятые накануне, привели к частичному разрушению ряда военных объектов исламистов.

Провинция Хасака

Информационный портал Syria Call сообщает о том, что «Демократические силы Сирии»**** (SDF) и Отряды народной самообороны (YPG) продолжают укреплять оборону вблизи сирийско-турецкой границы в преддверии возможного полномасштабного наступления ВС Турции. Для этого курды выселили ряд семей в районе города Рас Аль-Айн, конфисковав их дома. Кроме того, радикалы SDF увеличили число арестов гражданских лиц в рамках принудительной мобилизации с целью пополнения своих рядов. Местные активисты передают, что «демократические силы» также занимаются возведением насыпей и рытьем тоннелей в приграничных районах.

Ирак

Агентство новостей Iraqi News сообщает о том, что иракские вооруженные силы приступили к новому этапу операции под названием «Воля к победе», направленной на выявление и уничтожение «спящих ячеек» «Исламского государства» на севере страны. Отмечается, что при поддержке отрядов народного ополчения «Хашд Аш-Шааби» иракские солдаты провели обыски в пустынных районах недалеко от границы между провинциями Ниневия, Салах Эд-Дин и Аль-Анбар. О результатах проведенных мероприятий пока ничего не известно. Напомним, об уничтожении ИГИЛ в Ираке бывший премьер-министр Хайдер Аль-Абади объявил еще в конце 2017 года, однако террористы до сих пор сохраняют присутствие в стране, действуя подпольно.

1 Организация запрещена на территории РФ.