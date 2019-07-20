ЛНР итоги 14–20 июля: Луганск готов к перемирию, жители пишут жалобы в ЕСПЧ на ВСУ

Луганск, 20 июля. Власти ЛНР заявили о готовности соблюдать новое перемирие. У моста в городе Счастье развернут новый КПП. Жителям трех поселков у линии соприкосновения помогают составить жалобы в ЕСПЧ на Украину, чьи войска разрушили их дома. Подробнее об этих и других новостях Луганской Народной Республики — в материале Федерального агентства новостей.

Луганск готов к перемирию

Контактная группа по Донбассу договорилась о новом перемирии, которое вступит в силу 21 июля. Власти Луганской Народной Республики уже заявили, что готовы соблюдать достигнутые договоренности.

«Речь идет о том, что мы с 21 июля, с 00.01 по московскому времени, придерживаемся режима прекращения огня вне зависимости от обстоятельств, и процесс этот должен быть уже необратимым. Я надеюсь, что этот процесс будет иметь как минимум длительный характер», — сказал министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.

КПП в Счастье

Служба пограничной охраны министерства госбезопасности ЛНР готова развернуть новый КПП в районе моста у города Счастье в связи с достигнутой на переговорах в Минске договоренностью о восстановлении моста у станицы Луганской.

Руководитель пресс-службы МГБ ЛНР Евгения Любенко подчеркнула, что основным препятствием для открытия пункта перехода у города Счастье являются обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины.

«В случае принятия политического решения о создании пункта перехода — автомобильного пункта пропуска для безопасного въезда и выезда граждан — Служба пограничной охраны в кратчайшие сроки готова оборудовать его мобильными модулями, создать необходимую для полноценной деятельности инфраструктуру и приступить к работе в любой момент», — заявила Любенко.

Пострадавшие от обстрелов ВСУ пишут жалобы на Киев в ЕСПЧ

Жители поселков Голубовское, Березовское и Донецкое в ЛНР, чьи дома были повреждены в результате обстрелов со стороны ВСУ, составили жалобы в Европейский суд по правам человека.

Предварительно пострадавшие от обстрелов ВСУ получили консультации от сотрудников Генпрокуратуры ЛНР.

«Сегодня в трех населенных пунктах, находящихся в непосредственной близости к линии соприкосновения, которые регулярно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ, сотрудники Генеральной прокуратуры проводят юридические консультации по составлению жалоб в ЕСПЧ против государства Украина. Юристы разъясняют, как правильно оформить документы. Граждане, пострадавшие от вооруженной агрессии ВСУ, могут обратиться в Генпрокуратуру ЛНР по адресу: город Луганск, улица Коцюбинского, 3», — сообщил представитель надзорного ведомства Кирилл Белов.

Пасечник посетил Стахановский завод ферросплавов

Глава ЛНР Леонид Пасечник в ходе рабочей поездки ознакомился с работой одного из главных бюджетообразующих предприятий ЛНР — Стахановского завода ферросплавов, возобновившего свою работу.

Главе республики продемонстрировали оборудование и технологический процесс. Затем Пасечник пообщался с коллективом завода, ответив на интересующие рабочих вопросы.

Акция на пятую годовщину крушения MH17

Жители ЛНР в разрушенном аэропорту под Луганском провели митинг-реквием в память о жертвах крушения малайзийского Boeing.

Активисты молодежных организаций в день пятой годовщины крушения авиалайнера зажгли лампадки, выпустили в небо 298 воздушных шаров и почтили память погибших минутой молчания.