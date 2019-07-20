Оппозиция в Москве попыталась спровоцировать полицейских грубыми оскорблениями

Участники митинга в поддержку независимых кандидатов в МГД в Москве 20 июля оскорбляли сотрудников правопорядка прямо со сцены в расчете спровоцировать их, но массовых задержаний и устрашающей картинки для западных СМИ так и не добились.

Сотрудник ФБК Константин Янкаускас, говоривший первым из не допущенных к выборам из-за массовых фальсификаций подписей кандидатов, обратился со сцены к росгвардейцам, охранявшим митинг. Он выкрикнул, чтобы они, не задерживая, пропускали людей через рамки металлоискателей и встали вместе с теми, кто пришел на эту акцию.

Другие выступающие уже открыто и прямо оскорбляли сотрудников правопорядка, выкрикивая унизительные речовки. Активисты в первых рядах подхватили лозунг и кричали это почти в лицо сотрудникам, стоявшим в кордоне у сцены.

Подобное поведение сложно объяснить чем-то другим, кроме как желанием спровоцировать беспорядки и максимально жесткие задержания, но план провалился. Всего московскую акцию, по официальным данным, посетило 12 тыс. человек, хотя оппозиция надеялась привлечь на нее целых 20 тысяч.

Напомним, что в минувший вторник окружные избирательные комиссии отказали в регистрации нескольким «независимым кандидатам» в Мосгордуму, в числе которых был Дмитрий Гудков, Сергей Митрохин и Любовь Соболь. У всех «кандидатов» причиной отказа была большая доля недействительных подписей. В частности, у «юриста» ФБК она составила 14,67% при допустимом пороге в 10%.

Кроме того, в подписных листах Любови Соболь были обнаружены так называемые «мертвые души» — покойные жители столицы, которые якобы поддержали женщину.

В июне сотрудники полиции Москвы нашли «штаб» фальсификации подписей в поддержку Соболь. Молодой человек, подделывающий подписи, рассказал, что ему и его коллегам необходимо было «рисовать» по 40 листов в день на троих.