Санкт-Петербург, 20 июля. Посетителей и работников магазина «Максидом» на Дунайском проспекте Петербурга эвакуировали. Об этом сообщили очевидцы происшествия.

Эвакуация была спровоцирована звонком неизвестного, который сообщил о минировании здания. На место сразу прибыли правоохранительные органы и пожарная служба. В настоящее время магазин можно свободно посещать, ничего подозрительного найдено не было. Проверка заняла около часа.

Накануне полицией были осмотрены 4 «Максидома» в Выборгском, Приморском и Московском районах.