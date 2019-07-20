Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Посетителей и работников магазина «Максидом» на Дунайском проспекте Петербурга эвакуировали

135
0 Оставить комментарий

Посетителей и работников магазина «Максидом» на Дунайском проспекте Петербурга эвакуировали

Санкт-Петербург, 20 июля. Посетителей и работников магазина «Максидом» на Дунайском проспекте Петербурга эвакуировали. Об этом сообщили очевидцы происшествия. 

Эвакуация была спровоцирована звонком неизвестного, который сообщил о минировании здания. На место сразу прибыли правоохранительные органы и пожарная служба. В настоящее время магазин можно свободно посещать, ничего подозрительного найдено не было. Проверка заняла около часа. 

Накануне полицией были осмотрены 4 «Максидома» в Выборгском, Приморском и Московском районах. 

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров