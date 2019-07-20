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Королевский эксперт рассказал об ужасных отношениях принцессы Дианы с матерью

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Королевский эксперт рассказал об ужасных отношениях принцессы Дианы с матерью

Лондон, 20 июля. Принцесса Диана является одним из самых известных представителей королевской семьи, однако мало кто знает, что ее отношения с матерью были далеко не безоблачны. Об этом рассказала королевский эксперт Ингрид Сьюард в своей книге «Королева и Ди: нерассказанная история».

По словам Сьюард, принцесса Диана редко общалась с матерью Фрэнсис Шэнд Кидд, а последний месяц своей жизни и вовсе не разговаривала со своей родительницей. При этом эксперт, которой удалось лично побеседовать с леди Ди, обратила внимание на то, что вопрос отношения с матерью был для нее всегда болезненным, пишет издание Express.

«Я спросила: «Что твоя мать думает о твоей жизни?». Поведение Дианы изменилось без всякого предупреждения, и она почти крикнула в ответ: «Я ей ничего не говорю! Никогда», — вспоминает Сьюард.

Напомним, что принцесса Диана погибла в автокатастрофе 31 августа 1997 года в Париже. Точная причина аварии неизвестна, однако, вероятнее всего, водитель королевского кортежа не справился с управлением, поскольку был пьян. Британские следователи позже установили, что содержание алкоголя в крови шофера в три раза превышало нормы, допускаемые французским законодательством. Роковую роль также сыграло то, что принцесса Диана не была пристегнута ремнями безопасности, которые могли были спасти ее жизнь.

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