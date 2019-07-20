Оппозиция обвинила людей с хот-догами в попытке спровоцировать «оголодавшую» Соболь

Москва, 20 июля. Людей, которые ели на согласованном митинге на тему выборов в Мосгордуму хот-доги, оппозиция записала в ряды провокаторов и предателей.

По информации некоторых оппозиционных СМИ, участники акции в Москве специально ели гамбургеры, чтобы расстроить юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» блогера Алексея Навального Любовь Соболь, которой отказали в регистрации в кандидаты на выборах в Мосгордуму из-за фальсификации подписей.

Напомним, сторонница Навального объявила, что будет голодать до тех пор, пока ее снова не допустят к участию в избирательной кампании в качестве кандидата. Оппозиция, которая решила обвинить в своих неудачах в политике Мосгоризбирком, и на митинге нашла воображаемых врагов в лице людей с гамбургерами и хот-догами.

Отметим, в главном управлении МВД РФ по столице рассказали, что на митинг пришло около 12 тысяч человек. Это очень слабый результат для 13-миллионного города.

Ранее сообщалось, что Навальный оставил себе 10 млн из 12,5 млн рублей, выделенных на предвыборную кампанию его соратников.