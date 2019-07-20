Оппозиционеры использовали жителей Подмосковья в качестве массовки на митинге

Москва, 20 июля. Участие в согласованном митинге на проспекте Сахарова принимают жители Подмосковья, которых привезли на мероприятие в качестве массовки.

Соратники блогера Алексея Навального — Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Илья Яшин, Сергей Митрохин и другие кандидаты, которых сняли с выборов из-за превышения порога брака в собранных за них подписях, заранее подозревали, что затеянный ими митинг может провалиться. Как показывает статистика главного управления МВД РФ по Москве, показатели встречи слабые — на проспект Сахарова вышли 12 тысяч человек, примерно 0,1% жителей Москвы.

Однако, как оказалось, на деле реальный процент москвичей еще меньше. В качестве массовки организаторы привезли в столицу жителей области, которые, очевидно, вообще никакого отношения к выборам в Мосгордуму не имеют, как и права голосовать на них. Ярким доказательством стал репортаж корреспондента «Дождя» с места событий, который с трудом смог найти москвича для беседы: большинство прохожих оказались жителями Подмосковья.

Напомним, ранее стало известно, что оппозиционеры не допустили к освещению митинга неугодные им СМИ. Аккредитацию получили только «рукопожатые» журналисты, поддерживающие либеральные взгляды.