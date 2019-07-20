Оппозиция устроила фрик-шоу с флагами Украины и Грузии в центре Москвы

Москва, 20 июля. Оппозиция устроила из санкционированного митинга на проспекте Академика Сахарова на тему осенних выборов в Мосгордуму настоящее фрик-шоу.

С собой экс-кандидаты, среди которых и протеже скандально известного блогера Алексея Навального — Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Илья Яшин, Сергей Митрохин — привели лишь «свои» СМИ, которые в выгодном им свете расскажут о проходящей в столице акции. Представителей оппозиции, отметим, сняли с выборов из-за превышения порога брака в собранных за них подписях.

При этом среди около 12 тысяч человек (примерно 0,1% жителей Москвы), которые пришли на митинг, нашлись и те, кто принес с собой флаги Украины и Грузии, не имеющие никакого отношения к повестке дня.

Большинство сторонников Навального делают себе имя на скандалах и беспорядках. Любые попытки правоохранительных органов стабилизировать ситуацию они представляют как противоправные действия против них. Напрашивается вывод, что и акцию протеста из-за недопуска кандидатов на выборы в столичный парламент оппозиционеры хотели превратить в грубый фарс.

Федеральное агентство новостей ранее опубликовало итоги расследования под названием «Анатомия протеста», посвященного грязным методам предвыборной борьбы оппозиции. Выяснилось, что в подписных листах навальнистов присутствовали «мертвые души». А на одной из московских съемных квартир правоохранители обнаружили целую «фабрику поддельных подписей». Трое квартирантов «рисовали» подписи за кандидата в депутаты Мосгордумы Соболь и других политиков, участвовавших в избирательной кампании в столичный парламент. Об этом свидетельствовали разбросанные подписные листы и агитационные материалы.