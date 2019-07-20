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Аккредитацию на митинге оппозиционеров в Москве получили только «рукопожатые» СМИ

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Аккредитацию на митинге оппозиционеров в Москве получили только «рукопожатые» СМИ

Москва, 20 июля. Организаторы согласованного митинга на проспекте Сахарова на тему предстоящих выборов в Мосгордуму отказали в аккредитации неугодным им СМИ.

Якобы выступающие за свободу слова блогер Алексей Навальный и его соратники сами не спешат следовать заявленным принципам демократии. На митинг на проспекте Сахарова были допущены только «рукопожатные» СМИ. В частности, в эту субботу не пустили представителя издания Baza — Могунова.

Аккредитацию от организаторов получили издания либерального толка, которые с удовольствием продвигают истеричные заявления оппозиционеров и традиционно завышают число участников их встреч.

По данным главного управления МВД РФ по Москве на акцию пришли около 12 тысяч человек. Это примерно 0,1% жителей Москвы: довольно слабый результат для мероприятия такого масштаба, призывы присоединиться к которому звучали изо всех щелей.

Аккредитацию на митинге оппозиционеров в Москве получили только «рукопожатые» СМИ

Напомним, митинг проходит на проспекте Академика Сахарова. Выйти на улицы города призвали кандидаты Навального: Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Илья Яшин, Сергей Митрохин, которых сняли с выборов из-за превышения порога брака в собранных за них подписях.

Однако сам Навальный даже при проигрыше своих кандидатов обделенным не остался: как сообщила журналистка Леся Рябцева, главный оппозиционер за их спинами увел из бюджета 10 миллионов рублей.

 

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