В Госдуме объяснили, что будет в случае атаки Украины на Крым

Советник украинского президента Никита Потураев заявил, что атакой на Донбасс или Крым Владимир Зеленский подпишет приговор армии Украины. В Госдуме оценили это заявление.

В интервью изданию «Цензор.нет» Потураев заметил, что, несмотря на всю решительность Зеленского, верховный главнокомандующий Украины не станет сейчас отдавать приказ атаковать Донбасс или Крым, потому что это будет означать «уничтожить армию».

«Дело не в том, будем ли мы воевать за Донбасс или даже за Крым, а в том, что мы должны быть готовы к любому варианту развития событий», — сказал советник президента Украины.

При этом он подчеркнул, что Зеленский отдаст приказ начать боевые действия, если этого потребует обстановка.

«Киев испытывает наше терпение, — заметил в комментарии Федеральному агентству новостей первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. — Киев словесно нас покусывает, издает какие-то звуки, где-то провоцирует, но повода для военного ответа не дает. Но атакуя Крым, который является территорией Российской Федерации после крымского референдума, Украина фактически объявит нам войну. И это уже не провокационные обстрелы и убийства мирных жителей Донбасса. Это развяжет нашей армии руки и позволит Москве раз и навсегда закрыть украинский вопрос».

Парламентарий напомнил, что произошло в августе 2008 года, когда действия, совершенные по приказу грузинского президента Михаила Саакашвили, «развязали России руки».

«Тогда Саакашвили жевал галстук и умолял по телефону ему помочь, и наши войска не дошли до Тбилиси. Но в случае с Киевом будет иначе. Потому что в этом случае одной искры достаточно, чтобы все моментально вспыхнуло. Не будет больше «Минска-3», «Минска-4». Останется один Киев», — предупредил Шерин о разрушительных для Украины последствиях атаки на Крым.

Замглавы думского комитета по обороне напомнил также, что крымский полуостров защищен на самом высоком уровне.